Александр Вучич выложил фотографию с заболевшим COVID-19 сыном

05.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич выложил в соцсетях фотографию со старшим сыном Данилой, впервые с того момента, как стало известно, что молодой человек заразился коронавирусом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С моим сыном Данилой, впервые за долгое время, – написал сербский президент в своем инстаграме «Будущее Сербии», добавив к этой надписи слоган: «Капитуляция никогда не была вариантом».

Ранее Александр Вучич рассказал общественности, что это выражение является девизом его старшего сына.

Известие о заболевании Данилы Вучича COVID-19 пришло 8 апреля. На первых порах сын сербского президента проходил курс лечения в Инфекционной клинике, а затем – во временном стационаре на территории белградской ярмарки.

На фотографии Данила Вучич выглядит бодрым, из чего можно заключить, что он идет на поправку.