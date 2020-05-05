05.05.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия
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Александр Вучич выложил фотографию с заболевшим COVID-19 сыном


Президент Сербии Александр Вучич выложил в соцсетях фотографию со старшим сыном Данилой, впервые с того момента, как стало известно, что молодой человек заразился коронавирусом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моим сыном Данилой, впервые за долгое время, – написал сербский президент в своем инстаграме «Будущее Сербии», добавив к этой надписи слоган: «Капитуляция никогда не была вариантом».

Ранее Александр Вучич рассказал общественности, что это выражение является девизом его старшего сына.

Известие о заболевании Данилы Вучича COVID-19 пришло 8 апреля. На первых порах сын сербского президента проходил курс лечения в Инфекционной клинике, а затем – во временном стационаре на территории белградской ярмарки.

На фотографии Данила Вучич выглядит бодрым, из чего можно заключить, что он идет на поправку.

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