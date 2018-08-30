Александр Захарченко наградил газовиков Донбасса

30.08.2018, Донецк, Александр Гусар

Глава ДНР Александр Захарченко поздравил работников газовой отрасли с их профессиональным праздником, вручив награды особо отличившимся сотрудникам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В своей поздравительной речи Александр Захарченко отметил важность газовой отрасли для экономики Республики.

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«Голубое топливо – это как чёрное золото, это тепло, уют и экономика нашей Республики. Ваша работа очень важна, мы это ценим и уважаем. Я от чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником», – сказал Александр Захарченко.

Генеральный директор государственного концерна «Донбассгаз» Сергей Филиппов отметил сложность профессии газовщика, особенно в нынешних условиях боевых действий в Донбассе.

«Восемьдесят лет назад в Донбассе появился газ, а вместе с ним появилась профессия – работник газового хозяйства.

Сегодня мы чествуем труд именно простых людей, которые находятся, можно сказать, на своих боевых постах. Работа у нас круглосуточная, работают аварийно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. Эти люди находятся каждый день в сложных моральных и физических условиях, учитывая те боевые действия, которые сегодня происходят», – сказал он.

Также глава предприятия отметил династический характер профессии газовщика и пожелал мира своим коллегам.

«Люди, которые попадают в газовую отрасль, работают здесь годами, они приходят сюда молодыми специалистами, и, как правило, остаются работать до пенсии. Много людей, которые передавали флаг рабочего коллектива своим детям и внукам. Много трудовых династий.

Всем тем, кто работает сегодня, кто по каким-то причинам не смог работать в нынешних условиях, кто проработал всю жизнь и уже вышел на пенсию я хочу пожелать, в первую очередь, мирного неба над головой, добра и здоровья, им и их семьям», – сказал в заключение руководитель газовой отрасли Донбасса.