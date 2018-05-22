22.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Украина

Александр Захарченко отдал приказ на уничтожение военной техники ВСУ


В ходе отражения вчерашней атаки ВСУ под Горловкой, армия ДНР уничтожила американскую станцию контрбатарейной борьбы. Приказ на уничтожение отдал лично глава республики Александр Захарченко.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы наблюдали панику в рядах украинских террористов после двух неудавшихся атак, которые для нацистских недобитков закончились огромными потерями. В частности, в районе Гольмовского враг потерял более пяти человек убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские террористы вывезли тринадцать двухсотых и более двадцати раненых. Одновременно противотанковыми орудиями были уничтожены один вражеский танк, одна БМП, а также американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, с помощью которой украинские фашисты корректировали огонь артиллерии по мирным жителям. Огонь на поражение военной техники врага для защиты мирных жителей был открыт по приказу Верховного главнокомандующего ДНР Александра Захарченко»,– заявил Басурин.

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