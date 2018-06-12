12.06.2018, Донецк, Александр Гусар
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Донбасс, Политика, Украина

Александр Захарченко вручил двухсоттысячный билет ОД «Донецкая Республика»


Сегодня в Донецке глава ДНР Александр Захарченко вручил двухсоттысячный членский билет Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём выступлении Александр Захарченко отметил:

«Сегодня мы вручаем двухсоттысячный билет. Вы можете представить, что такое двести тысяч? Это двести тысяч человек, которые любят свою Родину, которые горят идеей и не жалеют ни сил, ни жизни для того, чтобы эта Родина процветала. Поэтому я уверен, что сегодня действительно очень большой праздник, и это не последние двести тысяч, а будет больше».

Кроме того, Александр Захарченко вручил благодарности главы Республики активистам движения, внёсшим большой вклад в подготовку и проведение мероприятий по празднованию Дня Победы и Дня Республики, а также организации акции «Бессмертный полк».

«Я хочу пожелать каждому из здесь присутствующих удачи и успехов в нашем нелёгком деле, и я уверен, что вместе с вами мы победим», – сказал в заключение глава Республики.

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