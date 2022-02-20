Александр Жучковский: Программа-минимум – освобождение всего Донбасса

Новости Украины

Почему жители Донбасса предпочитают большую войну бесконечным смертоносным «перемириям»? Зачем Украина пошла на новое обострение?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал ополченец первой волны, волонтер, помогающий раненным бойцам ЛДНР и семьям погибших, писатель (автор книг «85 дней Славянска», «Мозговой») Александр Жучковский.

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«ПолитНавигатор»: На твой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем в Донбассе – это начало будущей большой войны, или Запад и Россия играют мускулами, действуя друг другу на нервы?

Александр Жучковский: Сама война – это всегда игра мускулами друг перед другом. Есть гипотетическое предположение, что по сравнению с временами семилетней давности Америка сильно деградировала, и Европа тоже сдала позиции, и, возможно, на этом фоне Россия осмелела. И вот эти шаги – ультиматум Западу, маневры военные – все это связано с тем, что мы стали сильнее, а они слабее. Возможно так, но стопроцентно не уверен. Потому что ни у кого из нас нет четкой информации. Мы можем только догадываться.

А каким тебе видится идеальное поведение России в рамках сложившегося конфликта с Западом на Украине?

Сильная национальная Россия должна ввести войска и освободить Украину. Это очевидный ответ. Но у России нынешней элиты завязаны на взаимоотношения с Западом, поэтому они боятся откровенных шагов, чтобы не получить какие-то более жесткие санкции.

Но все равно проблему может решить только военная операция, хотя бы для того, чтобы освободить полностью две области Донбасса. Это программа минимум. Программа максимум – освобождение Новороссии. Ну а сверхпрограмма – вернуть Киев в русское пространство. Как символ: мать городов русских.

Ты продолжаешь общаться с военными народных республик?

Мало. Ветераны практически все ушли, а новые уже не являются носителями духа 2014 года.

И каковы настроения у тех, кто остался?

Каких-то полярных эмоций: «нас сливают» или «сейчас дадим люлей укропам» я не заметил. Преобладает отношение к действительности в духе: что будет, то будет.

Ну, вот ты сказал, что многие ушли, а если сейчас начнется мясорубка, они вернутся?

Не все. Я думаю, вернется меньшая часть тех, кто мог бы приехать. Грубо говоря, из десяти человек, с кем я говорил об этом, вернутся двое. И те вернутся не потому, что они так идейно заряжены, а потому, что они такие «адреналиновые наркоманы», люди авантюрного склада характера, им хочется снова вернуться на войну.

Потому что идеологических оснований сейчас почти что нет, точнее они есть, но в массовом сознании решение этого вопроса уже отдается на откуп государства – воевать должны не энтузиасты, как в 2014-ом, а профессионалы – их много, они хорошо вооружены и получают хорошие деньги.

В 2014-ом довлела установка «Никто кроме нас», все ломанулись, особенно после Одессы, были мощные эмоции, а сейчас такого нет. Сейчас зато много кого есть: и регулярная армия, и ЧВК, и корпуса народной милиции – какая-никакая, но тоже регулярная армия.

Понятное дело, что мы не общаемся с той стороной, но можем делать какие-то выводы по действиям, публичным высказываниям ее представителей. Как ты считаешь, Украина готова воевать?

Я думаю, нет. Они готовы воевать с республиками, но не готовы воевать с Россией. Они очень боятся этого. По косвенным признакам – что-то прочитал, что-то услышал, и психологически побывав в их шкуре, я понимаю, что им очень страшно.

Во-первых, российская пропаганда работает неплохо, во-вторых, есть серьезные успехи в Сирии, в том числе и в плане демонстрации вооружений, а они все это видят, сидят себе солдаты в окопах или офицеры в штабах и тут, на тебе, работает российская авиация. Все, ужас, паника, все из рук валится! Поэтому если Россия вторгнется, причем, сделает это официально, то сопротивления практически не будет.

Ну а фанатики всегда будут огрызаться, рыпаться. Все эти нацики. При этом мне кажется, что при Зеленском накачка милитаризации ослабла. Порошенко был более воинственный, может потому что бухал гораздо больше, по нему это было видно, постоянно ходил в мятых костюмах, а Зеленский – он другой, он может что угодно говорить на встречах с ветеранами АТО, но по нему все равно видно что он – не боец, ему это все не нужно, он больше пытается заручиться политической поддержкой Запада.

И, честно говоря, я думаю, что он уже пожалел, что ввязался во все это, был еврейским комиком, стал президентом самой большой страны в Европе. Главнокомандующим вооруженными силами. Он, наверное, думал, что все будет, как в сериале «Слуга народа», или как у Рейгана получится, но в жизни все вышло по-другому.

Как ты думаешь, ради чего затевалась история с признанием ЛДНР Россией, и чем она, в итоге, закончится?

У меня была уверенность, что признают. Потому что все делалось максимально оперативно. Помнишь, как было с Крымом? И такое ощущение было не только у меня.

Это же не так было: сидят себе активисты партии «Единая Россия» и говорят: «Надо помочь Донбассу, давайте к Путину обратимся?». Наоборот, наверняка из администрации президента позвонили во фракцию ЕР, вызвали и сказали, что нужно сделать то-то и то-то. А зачем? Обнадежить жителей Донбасса, а потом сказать, нет, не будем? Для чего-то это же было сделано? Есть версия: шантаж.

Уважаемых партнеров?

Ну да. Если вы поступите так, то мы ЛДНР признаем. Пока что ясно одно, они все это максимально быстро провели, проголосовали и «немедленно отправили президенту». Путин «принял к сведению». А потом Затулин стал говорить, что это несвоевременно, может привести к обострению….

Как изначально все виделось? Поэтапное возвращение Донбасса в Россию? Сначала поддержка моральная, потом – гуманитарная, затем вооруженная (неофициально, конечно), потом, бац, признали документы ЛДНР. И следующий шаг – признание. Уже торгово-экономические отношения можно выстраивать, и референдум проводить, и включать в состав России.

Хорошо, а вот нынешнее обострение для чего понадобилось Киеву именно сейчас?

Есть же такая философская фишка, как бритва Оккама, то есть многие вещи следует объяснять максимально просто. Ну, вот сидят себе америкосы и ездят украинцам по ушам, давайте, мол, начните мочить русских, а мы вас поддержим, сами воевать не будем, но будет вам моральная поддержка, финансовая, вооружениями. Весь мир с вами! И они тупо взяли и пошли мочить русских. И они же тупые хохлы, причем, тупые не в интеллектуальном смысле, а оболваненные, представляешь, сидят Зеленский и его окружение, а к ним приехали джентльмены американские, английские, серьезные люди, большие, боги, и дуют им в уши, а те их и развесили.

Украина, по сути, шикарная страна, природные ресурсы, близость к морю, тепло, другие бы люди, например, финны, сделали бы из нее конфетку и зарабатывали бы огромные деньги, была бы самая богатая страна в Европе. Но хохлы все похерили. Коррупция. Малороссийская лень. Ты думаешь у них высокий айкью? Нет, конечно. И ими легко манипулировать. И американцы обводят их вокруг пальца. А те готовы сделать все, что от них требуют. И вот подобное простое объяснение может оказаться наиболее верным.

Но ума на фейковую историю с «обстрелом детского садика» у них все же хватило. Правда, выполнили они ее….

В основе любой активной политической или военной истории всегда лежит провокация. Но иногда можно и промахнуться. Например, «Боинг» они сбили явной с целью разжечь что-то глобальное – мировую войну, но Россия не повелась, и ничего не получилось. Но то была слишком большая провокация. А тут какая-то мелочь, на самом деле. Возможно какой-то клерк, отвечающий за подобные операции при ВСУ, реализовал какой- то свой маленький проект, чтобы получить премию. Но здесь они топорно сработали.

Но если случится кровавый замес, Российская Федерация придет на помощь?

Это абсолютная данность. Она может не прийти только, если у нее самой будут серьезные проблемы. Например, Навальный свергнет Путина. Невероятный сценарий? Значит, и невероятный сценарий, что Россия не придет на помощь. Если она в 2014 году пришла, значит, придет и сейчас, особенно после многих лет вложений сюда.

Вопрос только: официально или неофициально. Если неофициально, то это будет топтание на месте, введут ограниченные контингенты, где-то разбомбят хохлов, восстановят статус кво, скажут принуждение к миру, минские соглашения. И все будет по-прежнему. Это называется отложенная война. А есть шанс войну закончить. Причем при помощи одной полицейской операции.

А если партнеры опять договорятся?

Это будет печально. Я вот разговариваю с людьми, и у всех позиция: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Быстрее начать, быстрее закончить. Ну, дальше тянуть это уже просто морально невозможно.

Я допускаю, что все опять может схлопнуться, но сейчас самая высокая точка кипения после событий 2014 года. Что дает надежду на то, что что-то серьезное может начаться именно сейчас.