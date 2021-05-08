Алексей Албу: Одесса сегодня в прямом смысле оккупирована

08.05.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Накануне, как уже сообщал «ПолитНавигатор», состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, посвященное трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, когда погибли 46 человек и еще более 400 получили травмы, увечья и были арестованы.

Инициатором слушаний выступила Российская Федерация. Но на заседании страны Запада обвинили Россию в «цинизме, политизации человеческих жертв и злоупотреблении своим местом в Совбезе». Участвовавший в дискуссии экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу признался, что после заседания у них осталось ощущение, «близкое к тошноте».

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«ПолитНавигатор»: Чем чреваты обвинения дипломатов западных стран, какие последствия они будут иметь для отношений с Россией?

Алексей Албу: На мой взгляд, это ничем не чревато, потому что формат данного заседания является неформальным. Заседание проводилось по «Формуле Арриа», такой формат допустим согласно уставу ООН, и на подобных заседаниях собираются для того, чтобы обсудить какие-либо наболевшие вопросы, формат не подразумевает принятия решений. Поэтому заявления представителей западных стран не будут иметь никаких последствий. Однако поведение дипломатов является хорошим показателем той позиции, которую занимают различные государства по отношению к Украине, Донбассу и России. Эта позиция оказалась очень враждебной, антироссийской, при этом ничем не обоснованной и не подкрепленной.

У меня сложилось впечатление, что ряд западных дипломатов не слушали наши выступления, им были неинтересны темы, поднимаемые на заседании, и то, какие преступления совершали украинские неонацисты. Их больше интересовало лишний раз «уколоть» Россию, причем, повторюсь, абсолютно необоснованно.

«ПолитНавигатор»: Почему представители Запада считают, что Россия «злоупотребляет» своим креслом в Совбезе?

Алексей Албу: Данное заявление было сделано только для того, чтобы сформировать вокруг России негативный образ для своих сограждан и западного сообщества. Однако те люди, которые внимательно следят за проведением подобного рода заседаний и изучают документы, по которым проводятся подобные мероприятия, могут понять, что обвинения западных стран являются некорректными.

«ПолитНавигатор»: Как обычные одесситы отнеслись к заседанию, посвященному этой трагедии, и каково ваше личное отношение к проведенному заседанию?

Алексей Албу: Одесситы отнеслись к заседанию с большой надеждой. Мне писали многие участники событий 2 мая 2014 года, просили осветить какие-то конкретные моменты. Что-то мне удалось внести в свой доклад, а что-то, к сожалению, нет, так как время выступления ограничено, а тема объемная. Я старался рассказать о своем личном участии в данных событиях, о том, что я видел своими глазами, о причинах и мифах украинской пропаганды, которая распространяется в западном обществе.

Украина пытается преподнести события 2 мая как случайность. Продвигается информация, что просто произошла драка между агрессивными пророссийскими гражданами и мирными фанатами, в результате чего и случился пожар. Но это же не правда. Мы знаем, что это было массовое убийство, которое готовилось заранее. В город свозились неонацисты, боевики с Майдана и разных праворадикальных организаций. Мы знаем, кто курировал их действия – это бывший губернатор Одесской области Владимир Немировский. Об этом было прямо заявлено во время сессий Одесского областного совета 24 апреля 2014 года. Начальник УВД Одесской области Пётр Луцюк сказал, что координирует деятельность прибывших в наш город парамилитарных групп Владимир Немировский. То есть это все подтверждено, и при желании все стенограммы можно восстановить. Однако украинская сторона продолжает саботировать расследование этой трагедии и делает всё, для того чтобы организаторы и исполнители массового убийства ушли от ответственности.

Также нужно понимать, что Одесса сегодня в прямом смысле оккупирована. Сейчас у одесситов нет возможности выйти и публично выразить свое мнение, как это было до 2014 года. Одесситы даже лишены возможности провести памятное мероприятие на Куликовом поле, потому что 2 мая, когда люди массово приходят к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших, власти организовывают разные препятствия. Ограждается площадь, пригоняют огромное количество полиции, проплаченных неонацистов, которые включают немецкие марши и всячески издеваются над людьми, в том числе и над родственниками погибших. Это делается уже на протяжении семи лет.

Для украинской власти в целом и для одесских региональных властей в частности, самым большим кошмаром является огромное количество людей на Куликовом поле. Поэтому желающих почтить память погибших 2 мая пускают дозированно. То есть прошла небольшая группа, возложила цветы, постояла 5-10 минут и представители правоохранительных органов начинают требовать, чтобы люди покинули площадь. Это делается для того, чтобы скрыть количество людей, помнящих трагедию, и показать, что одесситы безразличны к произошедшему. Однако количество цветов, оставленных под Домом профсоюзов, говорит об обратном. Тысячи людей никогда не забудут этот страшный день.

Также важно напомнить, что сегодня одесские региональные средства массовой информации находятся под контролем Управления информационной политики, которая придерживается националистических взглядов, а также контролируется СБУ. Даже если бы кто-то из нас захотел создать объективное СМИ в Украине, освещающее альтернативную точку зрения, вероятнее всего оно было бы заблокировано, – так же, как все оппозиционные телеканалы, включая те, что принадлежали Медведчуку.

Поэтому мы не слышим мнение одесситов. Сегодня жители Одессы фактически находятся в оккупации, и у них нет возможности выразить свое мнение. Однако это мнение с 2014 года не изменилось. Одесса ненавидит националистов и приезжих представителей западной Украины, которых в последнее время появляется все больше. Одесситы до сих пор приходят на Куликово поле, чтобы почтить память погибших.

«ПолитНавигатор»: Оглашение подобных сведений на слушаниях в ООН – это политизация человеческих трагедий, заявила представитель Эстонии.

Алексей Албу: Я абсолютно так не считаю. Подобное мнение пытаются навязать те люди, которые заинтересованы в том, чтобы об этой трагедии забыли. Они всеми силами пытаются обвинить нас в «пиаре на костях» и попытках использовать трагедию в политических целях. Но что значит – пиариться? Я был тогда в Доме профсоюзов и чудом выжил в этой страшной бойне. Я имею моральное право об этом говорить. Теперь некоторые пытаются сделать так, чтобы я замолчал. Но этого никогда не произойдет. Моему товарищу, коллеге по депутатскому корпусу Вячеславу Маркину, который был убит 2 мая 2014 года, были выдвинуты официальные обвинения в организации массовых беспорядков. Подобное сделано потому, что Маркин уже ничего не сможет сказать в своё оправдание. Зато я могу сказать за него. И буду говорить об этом бандеровском преступлении до тех пор, пока у меня будет такая возможность.

«ПолитНавигатор»: На заседании прозвучали обвинения в адрес России по поводу вмешательства в конфликт на Донбассе.

Алексей Албу: Заявления по поводу Донбасса были уместны, так как вопрос рассматривался как раз в комплексе и затронул все события на бывшей территории Украины – от Одессы и Киева до Донецка и Горловки. На заседании присутствовали участники, представляющие Донбасс, в частности Анна Тув, которая потеряла супруга и дочь во время украинских бомбардировок. Поэтому рассмотрение ситуации на Донбассе соответствует заявленной теме заседания. Однако обвинения западных стран являются голословными и, более того, – деструктивными. Вместо обвинений в адрес России эту страну нужно благодарить за гуманитарную и финансовую помощь региону, от которого отказалась Украина.

Лучше бы западные страны обратили внимание на вмешательство в украинские дела Соединённых Штатов. О том, что США предоставляет военную технику и военные кредиты, говорится открыто и ни для кого не является секретом.

Что же касается моего личного мнения, то моя позиция по Донбассу неизменна. Я с самых первых дней выступал в поддержку движения Народных Республик и их права на самоопределение. Я считаю, что только народ Донбасса должен решать судьбу своей Родины. Если жители Донбасса считают, что нужно выйти из состава Украины, значит, так и должно быть. Западные страны и киевские власти не должны этому препятствовать. Я считаю, что массовое убийство в Одессе стало катализатором событий на Донбассе, потому что его жители увидели, что их ждет, если они позволят националистам укрепиться в своем регионе. Именно поэтому люди стали активнее сопротивляться незаконной киевской власти. Я думаю, что это правильно и буду поддерживать народ Донбасса всеми силами и способами.