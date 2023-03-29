«Алексей был не прав, но исправляется»: Зять Шойгу отправил гуманитарку в ДНР

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Российский блогер Алексей Столяров, известный также как муж дочери министра обороны РФ Ксении Шойгу, отправил большую партию гуманитарной помощи в ДНР. Столяров опубликовал видео с разгрузкой фуры в одном из населенных пунктов республики.

«Привезли целую фуру полезных вещей в Мангуш. Здесь и для коммунальщиков: лопаты, дизель-генераторы, и для учреждений культуры – МФУшники, ну и для местных спортивных кружков мячи, маты – все это как раз сейчас разгружается», – говорится в ролике.

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Напомним, Столяров подвергся резкой критике после того, как поставил «лайк» под одним из сообщений в блоге признанного иноагентом и эмигрировавшего из страны либерального журналиста Юрия Дудя, критикующего СВО. Столярову также вменяли отдых за границей во время спецоперации.

Таким людям, как Столяров, стоит быть внимательнее к своей репутации, считает эксперт комплексной безопасности Денис Гоманов:

«Людям свойственно ошибаться. Близкие к семье министра обороны – тоже люди. Скандал, в который попал Алексей Столяров, не стал бы скандалом, если бы на его месте был любой другой простой человек. Это, конечно, его не оправдывает – он должен быть готов к тому, что сегодня к членам семьи российских руководителей пристальное внимание. Алексей был не прав, тем не менее, он исправляется – отправил большую партию гумпомощи нуждающимся в ДНР. Считаю, что это – правильный поступок. Главное, чтобы это было сделано от чистого сердца!».

Чтобы исправить подпорченный имидж, считают наблюдатели, Столярову теперь придётся развернуть целую кампанию по помощи Донбассу, разовая акция не перебьёт негатив.

Впрочем, учитывая большую активных подписчиков, блогер мог бы проводить благотворительные сборы и, например, создавать спорт-центры для детей Донбасса.