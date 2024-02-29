Алексей и Гонсало: у Байдена поделили покойников на удобных и не очень

Судя по разноречивой информации, доносящейся из иноагентских источников, послезавтра, то есть 1 марта, может быть поставлена точка в некрасивой истории с политическими плясками вокруг гроба скончавшегося в Салехарде блогера Алексея Навального, при жизни осужденного российским судом по нескольким статьям УК на длительный срок заключения и внесенного в государственный перечень террористов и экстремистов.

Вроде бы в первый день весны тело раба божьего Алексея наконец-то отпето в одной из церквей и затем предано земле по христианскому обряду на кладбище. Информация эта неточная и, учитывая крайнюю политизацию всего, что связано с судьбой тела Навального, все еще может измениться. Тем не менее, определенные выводы можно делать уже сейчас по горячим, так сказать, следам.

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Как наверное помнят внимательные читатели, обвинительное заключение по символическому «делу о смерти Навального» было готово на Западе буквально через несколько часов после того, как с далеких «северов» пришла телеграмма с похоронкой.

Еще не было даже медицинского заключения о причинах смерти и кроме смутных слухов на тему «оторвался тромб», а все западные лидеры и ведущие СМИ хором исполняли арию под названием «Путин убил Навального». Иноагенты наперебой цитировали Достоевского совершенно убежденным голосом: «Вы и убили-с…».

Иными словами, политическую повестку по этому вопросу сознательно увели от выяснения действительных причин смерти (а умереть Навальный мог в прямом смысле от чего угодно) в русло манипулятивных рассуждений с заведомо заданными выводами – о том, что его смерть носит насильственный характер, то есть, что он был убит. Спор шел только о том, имел ли место косвенный умысел или же прямой. Адвокатам же «обвиняемых» вопреки всем процессуальным традициям слова вообще не давали.

Конгресс США вместе с примкнувшим к нему Байденом использовал эту смерть для введения дополнительного списка из 500 новых санкций, Лондон возложил на российскую власть персональную вину за произошедшее и грозит введением индивидуальных санкций против тех, кого считает виновными.

«Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим», – заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер Дэвид Кэмерон.

Между тем на несообразность поведения обвинительного хора обращают внимание даже некоторые не до конца потерявшие связь со здравым смыслом иноагенты.

Если уж настаивать на наличии подозрений в убийстве, первым шагом членов семьи Навального (а только они имеют такое право по закону) должны были быть не голословные обличительные речи, а направление в правоохранительные органы заявления о возбуждении соответствующего уголовного дела. Показательно, что о таком обращении ничего неизвестно.

Но это так сказать, внутренний аспект истории со смертью Навального. Внешний же аспект состоит в демонстрации Западом – в очередной раз!- двойных стандартов по принципу «тут считаем, а тут рыбу заворачиваем». Речь, как вы, наверное, уже догадались, идет о судьбах известных западных узников совести.

Если зайти в англоязычный Google, то нетрудно убедиться – количество проиндексированныз ссылок на материалы по ключевым словам «Alexey Navalny» приближается к условному хуллиарду. Чего не скажешь о довольно скромном количестве ссылок по поисковому запросу «Gonzalo Lira». И это неудивительно – фамилия «Лира» почти ничего не говорит читателям ведущих ( они же мейнстримные) англоамериканских СМИ.

Нет, о судьбе этого американца, погибшего от пыток в украинской тюрьме, в американской прессе писали. Но вскользь, мимоходом, не вводя этот кейс в медийный фокус надолго. А обстоятельные материалы о судьбе Гонсало можно встретить лишь в довольно маргинальных, малотиражных американских медиа.

Для трех, кто не в курсе, напомню. Этот американский журналист и блогер был арестован 1 мая 2023 в Харькове по обвинению в «оправдании российской агрессии». Фактически же – за критические материалы в отношении политики украинских властей.

Умер он спустя несколько месяцев в украинской тюрьме в возрасте 55 лет, так и не дождавшись никакой помощи от родной страны, лидеры которой так любят разглагольствовать о нарушениях прав человека в далеких палестинах. При этом Лира честно писал письма во все американские инстанции.

Лира гнил в контролируемом СБУ специальном крыле киевского СИЗО с мая 2023 года и лишь в январе нынешнего года американские официалы нехотя признали его смерть. И что, спросите вы? И ничего. Ну умер и умер. Никаких оргвыводов относительно режима Зеленского не последовало. Ведь этот сукин сын в моменте «наш», то бишь, их. А отбросов нет – есть кадры.

Начисто проигнорированы штатовскими официалами и свидетельства профессора медиа-исследований Нью-Йоркского университета Марка Криспина Миллера. Утверждавшего, что тяжело больного Гонсало Лиру перед смертью шантажировали украинские спецагенты, вымогавшие у него четверть миллиона долларов за доступ к лечению.

Лира пожаловался на это вице-консулу США, но результатом стало лишь увеличение вымогаемой с него суммы до полумиллиона. Такие деньги в криптовалюте следовало перевести на счет агента СБУ.

Спустя три дня после этого блогер умер по официальному заключению от остановки сердца. Однако по свидетельству адвоката на его мертвом теле нашли многочисленные ожоги от электрошокера.

О случае с Лирой не шумели западные витии, проклинающие ныне Путина в связи со смертью Навального. Его портреты не украшали первые полосы серьезных газет и фасады официальных зданий. Его вдове не аплодировал Конгресс США и санкций против Украины не было тоже.

Самое удивительное в истории с Лирой то, что единственной страной, официалы которой озаботились судьбой американца и памятью о нем стала…Россия. Вот что говорил с трибуны ООН постпред РФ Небензя, обращаясь к постпреду США в ООН Линде Томас-Гринфилд:

«Моя американская коллега, пытаясь найти новые поводы для нападок на Россию, только что упомянула про осужденного за реальное уголовное преступление Алексея Навального, умершего в тюрьме по естественным причинам. А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего».

И действительно, откуда американскому дипломату знать подробности дела своего замученного на Украине соотечественника, если она занята «реальным делом» – рассматривает под лупой малейшие зацепки в кейсе россиянина Навального.

И американских официалов тоже можно понять – ведь на деле Лиры обвинений в адрес России не слепишь. И поводом для введения санкий против РФ они тоже стать не смогут. Так на кой черт он нужен, этот незадачливый американец?

Если вы думаете, что Лира один такой, а в остальном у США нет аналогичных скелетов в шкафу, то стоит напомнить о тянущемся уже бог знает сколько лет деле Джулиана Ассанжа. Напомню, что основатель WikiLeaks уже пять лет содержится в британской тюрьме максимально строгого режима Белмарш.

Именно в ее стенах он борется против экстрадиции в США, где его ждут 175 лет лишения свободы за «шпионаж» и куда худшие условия содержания даже по сравнению «британским Гуантанамо». Из американской тюрьмы Ассанж уже не выйдет. Люди просто столько не живут.

Как сообщает сайт Wikileaks, окончательный вердикт по экстрадиции Ассанжа будет принят британским судом уже в марте. Принять участие в последних судебных заседаниях Ассанж не смог ни очно, ни дистанционно из-за критически ухудшившегося здоровья.

Об Ассанже, в отличие от Гонсало Лиры, западная пресса пишет. Но есть нюанс: это тональность. Для западного менйнстрима он противоречивая фигура, трикстер, покусившийся на основы миропорядка. В то время как Навальный – сопричисленная к лику святых либерального обряда еще при жизни икона оппозишн-стайл.

Президент США Джо Байден принимает вдову Навального.

Тут можно долго морализаторствовать, но уместнее завершить этот текст цитатой из недавнего выступления вице-спикера парламента Словакии Любоша Блаху.

«Я не буду делать вид, что буду плакать всю ночь из-за Навального сейчас – в Газе умирают тысячи детей, и все СМИ плюют на них, они теперь неделю будут рассказывать в эфире только про одного этого американского агента. Пусть они лучше посмотрят, что британцы и американцы делают с Джулианом Ассанжем, который находится под стражей на грани смерти на этом славном Западе, который гордится свободой слова и защитой журналистов. Пусть вспомнят, как хранили молчание, когда недавно в украинском заключении умер американский журналист Гонсало Лира, критиковавший Зеленского. Они даже не вспомнили об этом. А сегодня будут морализировать по поводу смерти Навального. Опять же – всегда грустно, когда человек умирает, но это чистой воды лицемерие», – заявил Блаху.

И с этими словами сложно не согласиться.