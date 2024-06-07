Алексей Муратов: Те, с кем мы воюем сегодня – те же элиты, что финансировали Гитлера в 1933-39

Битва за Украину ведётся сегодня Россией против западных глобалистов – тех же тайных элит, что скрытно финансировали Гитлера перед началом Второй мировой войны.

Об этом в телеэфире рассказал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Кто является центрами принятия решений, и с кем мы на самом деле воюем, как, собственно, воевали 80 лет назад? Потому что те, с кем мы воюем сегодня – это всё те же элиты что финансировали Гитлера с 1933, по 39-й год. Собственно, почему Сталин не стал обозначать истинного врага, который лил денежный дождь на нищую Германию, чтобы та окрепла и пошла войной на СССР.

Рано или поздно все эти вопросы должны были всплыть на поверхность, потому что Сталин после окончания войны вынужден был замалчивать данные факты, поскольку нужно было отстраивать страну, а не ввязываться в новые перепалки с Западом.

Всё что происходит сегодня, это продолжение того, что происходило 80 лет назад, 100 лет и последние 600 лет, т.к. Вторая мировая война – продолжение Первой и вообще всей истории. Мы воюем с денежной машиной, которая постоянно трансформируется в нечто другое. Меняет маски, лица, имена, дислокации…

Крупнейшими лицами этой денежной машины сегодня можно назвать три основных столпа западной «демократии»: BlackRock, Vanguard и State Street. Где первая транснациональная компания бьёт все рекорды, потому что сегодня BlackRock по сути занял место ФРС и МВФ, и владеет активами суммарного ВВП Франции, Германии и Британии вместе взятых. Ведь мировые финансовые воротилы подготовились к мировой экономической войне и к падению репутации доллара заранее. Ещё в 2020 году, в самый разгар ковидного буйства главный распределитель долларовой эмиссии в лице коммерческих банков передал свои функции компаниям специального назначения Special Purpose Vehicle (SPV), курировать которых назначили BlackRock.

Тут-то и началось самое интересное. Когда глобалисты обеспечили себе преемственность поколений, а место банкиров заняли крупнейшие акционеры, началась СВО. BlackRock начал активно скупать плодородные земли Украины, сметать местных олигархов, отжимать у них крупнейшие промышленные предприятия, финансировать войну и выступать в роли пока ещё частичного собственника и распределителя активов таких компаний, как «Метинвест», ДТЭК, МХП, «Нафтогаз», «Украинские железные дороги», «Укравтодор», «Укрэнерго» и так далее.

Поэтому совсем неудивительно, почему сегодня BlackRock имеет право принуждать Украину платить по государственному долгу по $500 млн. в год. Сумма на самом деле для крупнейшего транснационального гиганта смешная, но весьма значительная для нищей Украины. Ведь это всего лишь годовые проценты от всей суммы долгов, которые она никогда не отдаст.

На самом деле BlackRock пока что владеет Украиной только на бумаге. Официальным контролирующим акционером компания по ряду причин может стать только после окончания боевых действий. Именно поэтому Запад делал такие высокие ставки на «контрнаступ» прошлого года и предполагал выйти на границы Крыма, принуждая Россию к миру, а, по сути, к капитуляции.

Поэтому не удивительно, что сейчас на Западе так активно дерут собственные глотки, выкрикивая лозунги за мир и переговоры. Просто говорящие головы выполняют распоряжения своих высоких хозяев.

А что до Украины, то ни для кого здесь нет ничего личного. Просто бизнес. В Киеве прекрасно понимают, что Украина давно принадлежит другим дядям, которые относятся к ней как к собственному стартапу. Мы в вас вложили – вы бизнес-план, поэтому не обессудьте, но вы умрёте, если мы того захотим. Поэтому выпускайте своих ТЦК и ловите мужиков по улицам. Иначе под ружьё мы поставим вас.

Вы спросите, а причём здесь Сталин и фашистская Германия в начале материала? Да при том, что всё те же хозяева, что владели Европой ранее, но под другими масками, владели Германией, посылали её на войну, и сегодня владеют Украиной, Европой и США. Ничего личного. Просто бизнес.

Гитлер и фашистская Германия воевали за то, чтобы доллар стал мировой резервной валютой, а Зеленский и Украина сегодня воюют за то, чтобы доллар таковой оставался. По сути, Украина является верным последователем фашистов и продолжает дело своего кумира – Гитлера. И после этого кто-то говорит, что на Украине никакого фашизма нет?» – рассуждает Муратов.