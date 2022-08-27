Алексей Суконкин раскритиковал российских казаков за попытку приписать себе заслуги отряда «Тигр»

27.08.2022  17:28 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Глава всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что казаки участвовали в формировании отряда «Тигр», отправившегося на фронт в Донбасс.

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, данное утверждение не соответствует действительности.

Глава всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что казаки участвовали в формировании отряда «Тигр»,...

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Он сообщил, что отряд был сформирован властями Приморья на базе 155-ой бригады морской пехоты при поддержке ДОСААФ и приморского «Боевого братства».

«К процессу формирования отряда «Тигр» казачество не имеет никакого отношения. Я допускаю, что кто-то из добровольцев может причислить себя к казачеству, но организационно казачество там и рядом не стояло», – заявил эксперт.

Как только «Тигр» добился первых боевых успехов, появились желающие примазаться к чужим заслугам.

Казацкое сообщество могло бы проявить больше активности, считает Суконкин. Объявленная мобилизация среди станичников сейчас была бы более уместной, уверен он.

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