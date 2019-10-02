Алексей Журавко призывает чиновников Москвы помочь инвалиду

02.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обнародовал открытое письмо с призывом помощь своему другу-инвалиду, оказавшемуся в трудной ситуации. «ПолитНавигатор» публикует письмо по просьбе политика.

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«Много лет я уже знаком с очень уважаемым мною человеком – Нурлыгаяновым Флюром Фаткулгаяновичем. Знакомством с ним я горжусь. Он является инвалидом первой группы. Россиянин, проживающий в Москве. Я тоже инвалид первой группы с детства, и знаю, что такое быть человеком с ограниченными возможностями, как тяжело выживать в этом мире.

Этот человек для меня является образцом чести, совести, достоинства. Могу всего лишь одно сказать, скольким многим людям с инвалидностью он помог! Таким, как я. Добрый, отзывчивый, веселый. Всю свою боль, мучения прячет внутри себя, и никому об этом не говорит.

Я впервые, за сколько лет знакомства с ним, побывал у него дома в гостях. Знаете, как-то неудобно было мне. Сели, попили вместе чай. Вспомнили совместную работу Украины и России, так как тогда я был уполномоченным по делам инвалидов при Кабинете Министров Украины во главе с Николаем Яновичем Азаровым.

Но написать я хочу не об этом. А о скромности Флюра Фаткулгаяновича. Представьте себе: у человека есть связи, отношения, вхож к высоким чиновникам, сам имеет приличную должность, а живет скромно. При этом помогает другим, а за себя попросить не отваживается.

Сегодня я выкладываю эти фотографии из подъезда дома, где он живет по улице академика Бакулева, 10. Просто, как человек, я в ужасе от таких пандусов. Ведь в любую минуту может сломаться доска. Правого поручня нет. Я задал ему вопрос, почему он не воспользуется своими возможностями? На что он мне ответил: «Не могу, совесть не позволяет. Я лучше другим помогу. А я потом…».

Я же считаю своим долгом, просто, по-человечески, обратиться к чиновникам г. Москвы, возможно, и самому мэру. Пожалуйста, обратите внимание, и помогите человеку. Не хочу, чтобы мою просьбу использовали в политических интригах. Мол, в России ничего для инвалидов не делается. Хочу вам сказать, многое делается! И именно, благодаря таким, как Флюр – мой настоящий друг.

Вот его автобиография.

Нурлыгаянов Флюр Фаткулгаянович – первый заместитель Председателя ВОИ (Всероссийского общества инвалидов)

Родился в 1960 г. в г. Уфе.

После окончания с отличием в 1979 г. Уфимского автотранспортного техникума поступил в Московский автодорожный институт (МАДИ).

С 1982 г. из-за травмы позвоночника на инвалидности.

В 1988 г. на учредительной конференции был избран председателем Башкирской республиканской организации ВОИ.

В период 1994-1999 гг. являлся членом Президентского Совета Республики Башкортостан.

С 1996 г. – заместитель председателя ВОИ. С 2014 г. по настоящее время – первый заместитель председателя ВОИ.

В 1997-2002 гг. – Генеральный секретарь Паралимпийского Комитета России, шеф миссии сборной команды России на Паралимпийских играх в Нагано-98, Сидней-2000 и СолтЛейк Сити-2002.

В 2004 г. закончил с отличием Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2006 г. на учредительной конференции общероссийской общественной организации «Российский спортивный союз инвалидов» (РССИ) избран Президентом РССИ.

Представляет ВОИ:

– в Рабочей группе по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов;

– в Рабочей группе президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества;

– в Общественном совете Федерального агентства РФ по туризму.

Награды, поощрения.

Почетная грамота ЦИК РФ (2012 г.); Благодарность Правительства Республики Татарстан (2013 г.); Нагрудный знак Минтруда РФ “Отличник социально-трудовой сферы” (2014 г.); Благодарность Президента Республики Татарстан (2014 г.); Почетная грамота Государственного собрания – Курултай Республики Башкортостан (2015 г.); Благодарственное письмо Президента Республики Башкортостан (2015 г.); медаль Центральной избирательной комиссии РФ “За содействие в организации выборов” (2018 г.); Благодарственное письмо Министра юстиции РФ (2018 г.).

P.S. Я сам украинец, инвалид первой группы с детства. Таких, как я, очень много в России, в Беларуси, которые нуждаются в помощи, в доброте. Но мы не хотим быть изгоями общества, а хотим быть полезными для нашего народа. И слоган жизненный у нас: «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».

Надеюсь, что мое открытое письмо попадет, куда надо. И этому человеку помогут. Он заслужил этого.

Я же, заранее, искренне благодарен тем людям, чиновникам, которые откликнутся на мою человеческую просьбу.

Дорогой, уважаемый Флюр! Тебе желаю благополучия, долголетия, здоровья и еще многих возможностей творить добро тем, кто в нем нуждается», – пишет Журавко.