Алексей Журавлев: Партия «Родина» стремится обеспечить каждому россиянину возможность сделать страну лучше

28.07.2021, Москва, Иван Добровольский

После регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму РФ лидер партии «Родина» рассказал о том, что необходимо обратить внимание на регионы России.

Члены партии «Родина» теперь официально стали кандидатами в Госудраственную Думу РФ, 27 июля Центризбирком зарегистрировал список из 280 кандидатов, который возглавил Алексей Журавлев.

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Сам лидер партии «Родина» сообщил о том, что именно политсила собирается изменить в стране. По его мнению, сегодня необходимо обратить самое пристальное внимание именно на регионы, точнее, региональную политику, а для этого, по мнению Журавлева, необходимо обеспечить каждому жителю страны право, данное ему по Конституции — дать возможность сделать страну лучше.

«Выступая как партия российских регионов, «Родина» стремится обеспечить каждому россиянину возможность сделать нашу страну лучше, внести свой личный вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие России, – сообщил Алексей Журавлев на своей странице в соцсети, – Для этого необходимо преодолеть кадровый и идейный застой в региональных политических элитах, привести к рычагам управления на местах людей со свежими взглядами».

Выборы в нижнюю палату российского парламента состоятся 19 сентября 2021 года. Одновременно пройдут выборы в законодательные органы нескольких регионов, самый крупный из которых — Санкт-Петербург.