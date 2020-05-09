09.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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Алексиевич назвала Лукашенко «психически неадекватным»


Белорусская писательница Светлана Алексиевич считает, что отрицание президентом Александром Лукашенко опасности коронавируса можно объяснить только его душевным нездоровьем.

Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит у нас, это просто малокультурностью не объяснишь. Психически неадекватная реакция, я бы сказала. Мощная воля этого человека способна подчинить себе страну, и не находится никого, кто бы сказал ему, что это безумие. Люди идут туда (на парад, – ред.), как на удава», – сказала Алексиевич.

Она вспомнила о реакции Лукашенко на смерть первой жертвы коронавируса в Белоруссии – актера Виктора Дашкевича.

«Лукашенко говорил о нем буквально с обидой: «А чего он, старый человек ходил на работу?!». Было такое ощущение, будто он его предал и обманул. Интересно было следить за этой реакцией. Я думаю, мы не найдем этому объяснения, поскольку находимся в адекватном состоянии. А тут все смешалось: и власть, и слабость, и этот конфликт с Путиным, и игра с Европой при полном ее непонимании», – сказала Алексиевич.

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