Алексиевич назвала Лукашенко «психически неадекватным»

09.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская писательница Светлана Алексиевич считает, что отрицание президентом Александром Лукашенко опасности коронавируса можно объяснить только его душевным нездоровьем.

Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит у нас, это просто малокультурностью не объяснишь. Психически неадекватная реакция, я бы сказала. Мощная воля этого человека способна подчинить себе страну, и не находится никого, кто бы сказал ему, что это безумие. Люди идут туда (на парад, – ред.), как на удава», – сказала Алексиевич.

Она вспомнила о реакции Лукашенко на смерть первой жертвы коронавируса в Белоруссии – актера Виктора Дашкевича.

«Лукашенко говорил о нем буквально с обидой: «А чего он, старый человек ходил на работу?!». Было такое ощущение, будто он его предал и обманул. Интересно было следить за этой реакцией. Я думаю, мы не найдем этому объяснения, поскольку находимся в адекватном состоянии. А тут все смешалось: и власть, и слабость, и этот конфликт с Путиным, и игра с Европой при полном ее непонимании», – сказала Алексиевич.