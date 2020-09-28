Алексиевич поехала в Европу делать конкуренцию Тихановской

28.09.2020, Москва, Елена Острякова

Писательница-русофобка, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич приняла решение уехать из Белоруссии. Об этом сообщает оппозиционный сайт TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощница писательницы Татьяна Тюрина заверила, что Алексиевич еще вернется на родину.

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«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам», – сказала Тюрина.

Тем не менее, она признала, что дата возращения Алексиевич зависит от того, «как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия».

В августе белорусская оппозиция включила нобелевскую лауреатку в качестве «свадебного генерала» в президиум своего координационного совета, который должен был «вести переговоры с Лукашенко о передаче власти». Когда против всех членов президиума координационного совета Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту «попытки захвата власти», Алексиевич, прогуливавшей заседания, пришлось сходить на допрос.

Но запаниковала писательница только после того, как всех ее товарищей по президиуму либо выставили из страны, либо посадили в СИЗО. Она вызвала прямо на дом оппозиционных журналистов и дала истеричное интервью, а потом обратилась за поддержкой к российской интеллигенции и европейским дипломатам. Первой откликнулась актриса Лия Ахеджакова.

Выждав время, писательница, как мы видим, решила все-таки уехать. Месяцем раньше таким же образом якобы по делам уезжал из страны другой член Координационного совета бывший дипломат и министр культуры Павел Латушко. На днях он заявил, что вернется в Белоруссию только под гарантии ЕС и России.

До сих пор с успехом гастролирует по Европе бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она выехала из страны самой первой еще 10 августа и сейчас провозгласила себя национальным лидером. Возможно, что ее тезка Алексиевич со своим статусом нобелевского лауреата отобьет у домохозяйки Тихановской европейских поклонников.