05.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Запад, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ
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Алексиевич продолжает лгать на Западе о «переодетых русских солдатах» в Белоруссии


Писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич продолжает утверждать, что на территории Белоруссии находятся российские войска.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Италии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скорее всего, есть некий договор, такой контракт негласный между Европой и Россией, что Беларусь – это зона интересов России. Поэтому мы оказались в одиночестве. Нам серьезно никто не помогает, потому что любая помощь извне привела бы к конфликту с Россией. Этого конфликта никто не хочет.

А вот русских солдат переодетых… Они там есть. Они считают Беларусь частью своей территории. В этом и есть трагедия. Россия хочет, чтобы в Беларуси стояли ее ракеты, чтобы это была часть ее территории, которая отделяла ее от Европы», – утверждает Алексиевич.

В первый раз Алексиевич заявила о том, что белорусские протесты разгоняет российский ОМОН в августе в интервью американскому «Радио Свобода». Доказательством тому, по ее мнению, служила «нечеловеческая сатанинская ярость», с которой действовал милицейский спецназ.


Фейк о российском спецназе в Минске запустил польский телеканал «Нехта». Месяц спустя его главный редактор Степан Путило признал в интервью Юрию Дудю, что опубликовал ложную информацию.

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