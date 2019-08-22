22.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Культура, Общество, Политика, Россия
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Алексиевич включили в список философов за ненависть к Путину

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич включена в список из 50 ученых, философов и писателей, «которые изменили нашу жизнь», британского журнала Prospectmagazine.co.uk.

«Нельзя отрицать мужества и артистизма писательницы, которая причисляет Владимира Путина к своим оппонентам», – говорится в подписи под портретом Алексиевич.

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На сайте издания можно проголосовать за любого из 50 мыслителей.

По итогам голосования будет составлен список победителей.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».

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