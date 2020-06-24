Алексиевич заранее готовится защищать свою элитную недвижимость от Лукашенко
Известная русофобскими высказываниями белорусская писательница, лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич боится подвергнуться репрессиям со стороны властей за то, что владеет элитной недвижимостью в Минске и поддерживает соперника Александра Лукашенко на президентских выборах.
В этом она призналась «Радио Свободы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Вот завтра Лукашенко послушает, что я здесь говорю, он и так меня ненавидит, а он может оболгать меня в одну секунду! Будет придумана масса грязных, отвратительных вещей: «вот у нее есть квартира, есть еще одна квартира».
Но он же не знает ничего ни о моей семье, ни о моей жизни. Каждого из нас можно оболгать, особенно сейчас, когда люди злые, люди беднеют на глазах. Это энергия ненависти, и вместо того, чтобы ее направить на власть, которая является виной всему, – ее направляют на каких-то конкретных лиц», – пожаловалась Алексиевич.
Писательница приобрела квартиру в огромном уродливом доме, который минчане считают позором города. Он принадлежит олигарху Юрию Чижу, близкому к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Известно что площадь квартиры Алексиевич – 125 квадратных метров, а цена «квадрата» в «доме Чижа» – 3 тысячи долларов.
В начале июня государственные СМИ устроили обструкцию пенсионерке, которая раскритиковала Лукашенко на оппозиционном пикете. Телевизионщики показали, что старушка живет в шикарном особняке.
Алексиевич активно поддерживает экс-банкира Виктора Бабарико, который оказывал ей спонсорскую помощь.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.