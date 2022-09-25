Ален Делон выкрикнул лозунг украинских фашистов

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Новости Украины

Престарелый французский актер Ален Делон подключился к пиару Владимира Зеленского, проведя телеэфир с украинским президентом.

Напомнив, что их объединяет актерское прошлое, Делон объявил – если бы не возраст, хотел бы служить в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто говорят, что мы с вами как будто братья по оружию, так как раньше были актерами. С этим я немного согласен, что мы начинали, как актеры. Только теперь я уже не актер, а вы – президент. Поэтому есть такой тонкий момент. Спасибо, что приняли бывшего актера. Все-таки, у вас более приятный конец карьеры, чем у меня: вы – президент, а я теперь никто».

«Я никогда не был таким актером, настолько гениальным, как вы, – честно», – Зеленский ответил тоже комплиментом.

«Я не буду таким гениальным президентом, как вы, настолько заслуживающим этого», – решил не останавливать хвалебный поток Делон.

Он закончил свою речь лозунгом украинских нацистов:

«Не благодарите, это совершенно нормально, если бы мне было на 50 лет поменьше, я бы уже давно записался в украинскую армию… Слава Украине!» – вскрикнул француз.

Ранее лозунг «Слава Украине» и отклик «Героям слава» стал официальным приветствием в ВСУ.

Историк Владимир Корнилов рассказывал, что этот лозунг был официальным кличем украинских фашистов еще в 20-е годы прошлого века.

«Это лозунг, который еще в 20-е годы перед основанием ОУН был лозунгом «Союза украинских фашистов». Это официальное название, а не эмоциональное. И теперь этот лозунг в Верховной раде звучит», – говорил Корнилов.