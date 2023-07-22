«Альфачи» оказались «омегами». На Украине национализируют банк Фридмана, не помог даже Абрамович

С Украины пришло известие, которое для людей в теме совершенно не стало неожиданным: власти Незалежной окончательно «раскулачили» и выдавили с рынка страны российского олигарха с львовскими корнями Михаила Фридмана и его партнеров по попавшей под западные санкции «Альфа-групп» – Петра Авена и Германа Хана.

О том, что Украина национализирует «Сенс банк» ( ранее это был украинский «Альфа-банк») а государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну, первым сообщил депутат Верховной рады от либерально-националистической партии «Голос» Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Символично, но и сам «Голос» на этапе предвыборной кампании, когда его возглавлял еще певец Святослав Вакарчук, и кампанию лично Железняка финансировали структуры связанные с Фридманом.

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Информацию депутата подтвердил и премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня Правительство принимает решение об участии государства в этой процедуре по выводу банка с рынка. Государство приобретет право собственности на акции банка в полном объеме. Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами по акциям банка. Это позволит в кратчайшие сроки назначить новое руководство финансового учреждения», – заявил глава украинского правительства.

Ранее украинский «Форбс» сообщал, что Нацбанк Украины принял решение о выводе с рынка бывшего «Альфа-банк Украина». Украинский регулятор обратился к правительству по поводу участия государства в процедуре ликвидации банка и решил ввести временное управление в учреждении. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Украина планирует национализировать Sense Bank.

Процедура там примерно такая: после того, как кабмин примет решение об участии государства в выводе Sense Bank с рынка и Фонд гарантирования вкладов физлиц получит его, временная администрация проработает не более двух дней. В это время сервисы для физлиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений, также будут приниматься платежи юрлиц.

Стоит упомянуть о том, что Sense Bank — один из системно важных украинских банков Украины, занимающий 11-е место в стране по размеру активов. Нападки на него начались еще в 2014 году, сразу после потери Украиной Крыма. Националисты устраивали возле отделений и офисов банка шумные акции и даже символически заделывали фасады банка кирпичной кладкой. Тем не менее, все это не стало для владельцев финучреждения поводом для сворачивания бизнеса на Украине.

Наоборот, с 2014 по 2020 год украинская «дочка» «Альфы» пережила несколько волн докапитализации в соответствии с повышавшимися нормативами со стороны украинского Нацбанка. Миллиарды Фридмана и Ко продолжали финансировать украинскую экономику, поддерживая на плаву страну, на всех парах мчавшуюся к станции «Война с Россией».

Первый звоночек для Фридмана прозвучал еще весной прошлого года, когда после начала СВО Украина заявила об аресте денежных активов Фридмана в размере $420 млн, хранившихся в украинском отделении Альфа-банка. Как писал Bloomberg, отслеживая этапы этой печальной для внезапно оказавшихся «омегами» «альфачей»» эпопеи, в октябре прошлого года Фридман сообщил главе Нацбанка Украины Андрею Пышному, что акционеры «Альфа-банка Украина» готовы докапитализировать организацию на $1 млрд или передать контроль в банке государству или другому акционеру, если потребуют власти.

В марте нынешнего года НБУ признал небезупречной деловую репутацию компаний Фридмана, Авена и Хана ABH Holdings и ABH Ukraine Limited, лишив их права голоса в управлении Sense Bank (так к кому времени стал назваться после проведенного ребрендинга бывший «Альфа-банк», чтобы не смущать патриотичных украинцев своими связями с одиозной на Украине российской бизнес-группой).

Акционеры ABH Holdings — Михаил Фридман (9-е место рейтинга Forbes, состояние $12,6 млрд), Петр Авен (31-е место рейтинга Forbes, состояние $4,2 млрд) и Андрей Косогов (104-е место рейтинга Forbes, состояние $1,1 млрд) возлагали большие надежды на лоббизм и заступничество со стороны Абрамовича, протоптавшего дорожку на Банковую и стремившегося не только использовать украинских ходатаев на Западе, чтобы снять санкции с себя, но и заработать на помощи «братьям по несчастью» из олигархического класса.

Так, ряд российских источников недавно писали, что именно Роман Аркадьевич негласно курирует политическую часть теневых переговоров о финализации СВО и условий возможного мирного договора с Киевом, учитывая личные материальные интересы свои и российских олигархов, имеющих активы, связанные с Украиной. (Фридман, Мошкович, Кантор, Дерипаска, Вексельберг, всего 53 человека из списка «Форбса», совокупно владеющих 112-ю компаниями).

Цель этой закулисной челночной дипломатии была ясна как слеза – получить статус наибольшего благоприятствования в поствоенный период и сохранить капиталы по завершении конфликта.

Но потом у Абрамовича что-то не заладилось с киевскими, которые не выполнили свою часть сделки. И он, как известно, в ответ «зажал» обещанные Украине 2 миллиарда долларов от продажи «Челси». А заодно пошли прахом и надежды Фридмана на заступничество Абрамовича.

Пытаясь спасти от национализации свой банковский бизнес на Украине Фридман с партнерами сунулись было в украинский Нацбанк за согласованием документов от кипрского офшора Karswell Ltd польского медиамагната Зигмунда Соложа, который выразил желание купить 75,6% акций Sense Bank. Этот оффшор, в свою очередь, имеет 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, обслуживающего всю бизнес-группу Соложа Polsat Plus. Такая вот бизнес-матрешка.

Но и тут случился облом. В НБУ просителям отказали, сославшись на то, что пакет документов неполный, а Фридман и партнёры к тому же находятся под западными санкциями, а значит, не могут продавать свои доли в банке. В 2023 году Нацбанк Украины окончательно заблокировал попытку Фридмана и его партнеров получить разрешение на докапитализацию или продажу иностранному покупателю.

Теперь Фридману и Ко остается разве что подавать на Украину в международный арбитраж и использовать уже там факт подачи документов от Соложа для отсуживания компенсации от Украины за потерю бизнеса.

Тем временем в июне Зеленский подписал закон, разрешающий кабмину объявлять кредитные организации неплатежеспособными и в случае необходимости национализировать те банки, владельцы которых попали под санкции.

ABH Holdings заявил о «серьезной озабоченности» после принятия на Украине закона о национализации банков. Компания была обеспокоена тем, что Sense Bank может попасть под национализацию. Это принесет значительные потери ABH Holdings и его акционерам, и холдинг будет принимать соответствующие меры в рамках внутренних и международных законов, чтобы защитить свои инвестиции и уменьшить потери, говорилось в сообщении компании.

Наконец, все закончилось тем, к чему и шло – Зеленский ввёл санкции против компаний ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, которые являются прямыми владельцами украинского Sense Bank (бывший «Альфа-Банк»). Если на Банковой раньше и были те, кто боялся юридических последствий национализации банка из-за опосредованности связи с Фридманом, то к лету-2023 их аргументы оказались исчерпаны, а ставки биты.

Кроме указанных выше компаний под украинские санкции на 10 лет попали также их российские «дочки» и следующие оффшоры Фридмана-Авена-Хана: Alfastrakhovanie Holdings Limited, ABH Financial Limited, Seline Limited, Masline Holdings Limited, Fostar Limited, EXT Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited, Alfa Capital Holdings Limited.

А вот компанию LetterOne и её пул, через которые Фридман с партнёрами владеет украинским оператором сотовой связи «Киевстар», в СНБО у Данилова упорно не замечают.