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США стали бенефициаром антироссийских санкций, а Евросоюз сильно пострадал.

Об этом в интервью украинскому ютуб-канау «Укрлайф ТВ» заявил сбежавший в Германию экс-глава Госкомитета РФ по управлению госимуществом, бывший вице-премьер правительства Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, как хотели, они не сработали. Будем откровенны: в целом санкции – это был выстрел себе в ногу. Европа точно выстрелила себе в ногу. Америка в меньшей степени. Может быть, Америка даже бенефициар этих санкций, поскольку она в конечном итоге заменила Россию на европейском газовом рынке. А Европа, конечно выстрелила себе в ногу со всеми этими санкциями. Наиболее яркий пример, что в Германии рецессия, а Россия растет. Это не странно. У нее были большие запасы, которые она сейчас активно тратит и накачивает экономику. Она растет за счет госзаказа. Покуда эта заначка работает, рост будет», – сказал Кох.

Он с сожалением отметил, что даже госдолг России, хотя и растет, остается низким всего 25% от ВВП.

«Санкции, конечно, не работают. Наиболее большие надежды были на этот нефтяной потолок, но Россия нашла противоядие и сейчас фактически продает нефть с тем же дисконтом, с которым продавала и до санкций», – добавил беглый либерал.

Он признал, что российскую нефть покупает «вся Юго-Восточная Азия и Латинская Америка».