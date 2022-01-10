«Алга Казахстан!» – у посольства РК в Киеве прошла акция украино-белорусских грантоедов

Новости Украины

У посольства Республики Казахстан в Киеве собрались на митинг несколько десятков человек, представляющих различные НКО, работающие в столице Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активисты держали в руках флаги Казахстана и Белоруссии. Одна из участниц митинга держала плакат с надписями «Алга Казахстан», «Живе Беларусь», «Слава Украине». Представители организаторов акции выступили перед собравшимися.

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«Мы пришли выразить солидарность с народом Казахстана, с теми людьми, которые вышли на мирные протесты в первых числах января. Эти протесты были брутально задушены силовыми структурами казахстанской власти. Мы шокированы волной насилия, которая поглотила, прежде всего, Алма-Ату, но не только. Мы не знаем всех масштабов трагедии, которую переживает Казахстан, при том, что власть не распространяет всей информации. Известно, что речь идет о тысячах задержанных, сотнях погибших и намного больше раненных. Но никаких подтвержденных данных у нас нет, и не потому, что их не хотят собрать, а потому что власти Казахстана не хотят, чтобы международное сообщество знало. Мы не знаем, что происходит с теми, кого задержали, хотя есть подтверждения того, что задерживают еще. Есть подтверждения пыток», – уверял Максим Буткевич, координатор проекта «Без границ».

Координатор Free Belarus Center Полина Бродик рассказал о том, что белорусская оппозиция якоб изучала казахстанский опыт.

«В Белоруссии это вновь подняло дискуссию о том, насколько несиловые протесты в Белоруссии был бесполезными, о том, что наверняка нам стоило применить несколько другие методы. Конечно, очень быстро эти мнения поменялись, потому что сегодня мы видим невероятное количество жертв. И кто так говорили, прекрасно осознают, что силовой метод всегда будет нести за собой большое количество жертв. И не важно на самом деле в какой стране это происходит. Мы знаем, как подобные правители ведут себя в таких ситуациях. И вообще, в этой логической цепочке «если не сработал мирный протест, значит обязательно сработает силовой» есть логическая ошибка. Довольно сложно сравнивать опыт таких двух стран, очень разных стран. Казахстан – это страна в Средней Азии, у которой совершенно другой уклад. Я не знаю экспертов, которые могут оценить адекватность ситуаци там, тем более калькировать то, что там происходит, на нашу ситуацию. Более того, оказалось, что в XXI веке очень просто вырубить рубильник и отключить всю гигантскую страну от связи с внешним миром. Мы наблюдали это в Белоруссии, но, тем не менее, сообщения поступали. Несмотря на то, что был отключён Интернет, мы всё имели связь с белорусами внутри страны. В Казахстане оказалось очень просто выключить вообще всё. И мы не знаем, что происходит внутри, потому что нет доступа к информации. Мы постоянно видим попытки дезинформации», – бредила активистка.

Константин Реуцкий, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS», призвал мировое сообщество отреагировать на происходящее.

«Если мировое сообщество сейчас очень жёстко не отреагирует на то, что происходит в Казахстане, то по такому сценарию будут задушенны любые попытки социального, политического, демократического протеста в любой из постсоветских стран. Мне очень жаль видеть молчание украинской власти, которая вроде бы декларирует приверженность демократическим идеалам, стремление к демократии, но никаким образом не отреагировала на расстрелы мирных протестующих в Казахстане. Меня очень беспокоит невнятная реакция демократического мира на эти события. Все мы должны призывать правительство нашей страны и демократических стран реагировать на это очень жёстко и усиливать давление как на казахстанскую власть, так и на тех, кто её покрывает – власть Российской Федерации и режимов-союзников, например, режим Белоруссии», – сказал он.

Акция прошла без инцидентов и какой-либо реакции со стороны посольства Казахстана, которое было закрыто, поскольку происходило все в нерабочее время.