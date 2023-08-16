Алгоритм предательства для олигархов: покайтесь и, может быть, санкции снимут

Минфин США внес российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список.

Оба они живут не в России, и после начала СВО крутились угрями, чтобы избежать западных рестрикций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С одной стороны, оба не позволили себе публичных осуждений России, с другой, покупали подписи лидеров российской либеральной эмиграции в свою защиту, не побрезговав даже контактами с экстремистской организацией блогера-уголовника Алексея Навального «ФБК».

Однако через полтора года «карающий меч» все-таки настиг Фридмана и Авена. Прогнозируемо, деятельно поддержать Вашингтон тут же вызвалась Рига. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш воспринял американские санкции как спец задание проверить законность получения Авеном латышского гражданства. Несчастный Авен поспешил заявить, что считает Латвию своим домом, а с Россией уже почти не связан и намерен бороться за свое гражданство.

Бывший посол США в России, возглавляющий сейчас вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком комиссию по выдумыванию новых санкций Майкл Макфол уверят, что не знает истинных мотивов минфина США. Однако он предположил, что решение о репрессиях связано с публикацией издания-иноагента «Проект». В этом доносе утверждается, что структуры, входящие в «Альфа-групп», выполняли контракты Минобороны и Росгвардии уже после начала СВО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

«Есть способы доказать странам, которые вводят санкции, что их нужно снять. Мне кажется, что у господ Фридмана и Авена здесь есть какие-то варианты, если они захотят ими воспользоваться. Лично я считаю, что у российских бизнесменов, которые ведут активно бизнес в России, есть четкий выбор. Можно приватизировать свои инвестиции, забрать деньги и уйти из России, выступить против войны, и я считаю, что, кроме этого, они должны сделать существенный финансовый вклад в восстановление Украины», – сказал Макфол.

Он цинично утверждает, что такое предательство Родины будет воспринято в США не как судорожная борьба за свои активы, а как исключительно моральный выбор.

«И не нужно ждать, пока власти США, Великобритании, ЕС подскажут им, что нужно делать, а просто сделать это из нравственных соображений, потому что это правильный шаг. Если ваша компания предоставляла какие-то технологии или финансы Путину, то вы обязаны это прекратить, если вы действительно считаете, что война это плохо», – вещал Макфол.

Экс-дипломат рассыпался в похвалах бывшему банкиру Олегу Тинькову и соучредителю «Яндекса» Аркадию Воложу, которые послушно поступили так, как он описал. Макфол утверждает, что на самом деле бизнесменов-предателей гораздо больше, просто их имена неизвестны. Кроме того, по его словам, в частных разговорах многие россияне «ведут себя как крутые парни» и проклинают Путина, но на публичный разрыв не решаются.

Либеральный политолог Георгий Бовт предрекает в связи с ужесточением позиции США полный развал российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который также попал под американские санкции.

«На Западе отброшены рассуждения о том, кто хороший, кто плохой русский, какие нюансы имеются в каких-то оттенках высказываний, и взят курс на дальнейшее ужесточение против всех российских крупных предпринимателей. В Вашингтоне принято решение ужесточать санкции и накрыть весь Союз промышленников и предпринимателей заодно. В связи с чем можно предположить осторожно, что последует выход некоторых крупных предпринимателей из этого союза», – написал Бовт в своем тг-канале.

Либеральный экономист Владислав Иноземцев не считает, что США подвергнут российский бизнес «ковровым бомбардировкам» санкциями. Он думает, что выбор Фридмана и Авена в качестве очередных жертв был логически обоснован.

«Авен, безусловно, не является «ястребом», как и Фридман. Более того – эти двое являются уникумами, потому что они единственные, кто после начала войны в Россию не вернулся. Они демонстрируют, что не хотят обратно к Путину, куда их упорно загоняют санкциями. Санкции были введены, потому что не завершилась сделка по выходу из активов «Альфа-банка». Кипрские регуляторы не дали этого сделать. Кроме того, важным моментом было то, что остальные акционеры «Альфа-групп» вернулись в Россию и продолжили свою конструктивную деятельность», – сказал Иноземцев в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм».

Журналист Сергей Мардан считает, что включение Фридмана и Авена в американский санкционный список не случайно произошло синхронно с покаянным заявлением Воложа.

«Два этих события чем-то напоминают китайские инструкции к бытовой технике. Там почти нет текста, только – картинки. Поскольку интеллектуальный уровень российской элиты американцы оценивают примерно на таком же уровне, для них подготовили наглядное пособие. Либо ты, мразь, открыто разоблачаешься перед партией, деятельно сотрудничаешь с гестапо, следствием, либо отправляешься в демократический концлагерь. Многие отечественные элитарии словили большую грустинку, потому что, непонятно, как жить дальше. То ли каяться и потерять все нажитое непосильным трудом. То ли вступать в “Движение первых” и учиться каждое утро поднимать триколор на рублёвской лужайке стоимостью 12 млн руб. за сотку», – написал Мардан. Санкции против РСПП он сравнил с поставками F-16 и атакой на порт Новороссийск.