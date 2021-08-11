Алибасов осудил решение ТИК снять Буланову с предстоящих выборов в Законодательное собрание

11.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

По мнению музыкального деятеля петербуржские пенсионеры достойны большей пенсии.

Основатель музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов считает, что Татьяна Буланова заслуживает представлять интересы жителей Петербурга в городском парламенте. В городской парламент певица будет выдвигаться от партии «Родина».

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Комментарий у Бари Алибасова по поводу недопуска Булановой на выборы взяли журналисты издания «ПолитРоссия».

Решение об отказе в регистрации на выборы территориальная избирательная комиссия № 17 вынесла 10 августа. Буланова считает, что официальная версия избиркома является надуманным повод не допустить ее к выборам. Однако не смотря на действия чиновников певица продолжить бороться за права и интересы жителей Петербурга за честные выборы.

Бари Алибасов считает, что певица подходит идеально на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Продюсер уверен, что таких людей не хватает в современной российской политике.

«Я лично знаком с Татьяной. И какое-то время мы очень плотно общались, хотя это и были 90-е годы. Это прекрасный и яркий человек, который достоин того, чтобы заседать в парламенте. Ведь, по сути, его задача собрать людей, которые представляют самые разные слои населения. То есть это должны быть и бизнесмены, ученые, актеры и певцы. И Татьяна, обладая такой большой базой поклонников, безусловно, заслуживает такого права» – рассказал музыкальный продюсер.

Проект «Ленинградская надбавка» Татьяны Булановой напугала петербургских чиновников. Так, благодаря этой инициативе жители города на Неве смогут получать достойную пенсию. Бари Алибасов считает, что проект певицы станет идеальной отправной точкой в ее политической карьере. Также продюсер настаивает, что пенсионерам в Петербурге нужна реальная материальная помощь.

«Это нормально вообще? За нее голосуют люди, а эти (петербургские чиновники – прим. ред.) не хотят собрать по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру. Это же просто смешно, это позор нашей страны, что такие инициативы зарубаются на корню. Я вообще считаю, что можно эту надбавку делать еще больше. Давать не по 10, а по 50 или даже по 70 тысяч рублей. Петербург не захиреет от этого. Пенсионерам нужна помощь» – сообщил продюсер Бари Алибасов.

Несмотря на «палки в колеса», которые вставляют певице питерские чиновники, она не планирует сдаваться. Так, Буланова обратилась за помощью к председателю ЦИКа Элле Памфиловой. Глава ЦИКа отправила спецкомиссию для решения проблемы фальсификаций на выборах.