Алиэкспресс на крымской станции Щерук больше не останавливается

24.08.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Как и большинство иностранных компаний, китайская торговая интернет-площадка Aliexpress стала создавать проблемы крымчанам с началом введения «международных санкций» в мае 2014 года. Причём, в отличие от Google, Apple, Ebay, Amazon и других гигантов, открыто заявивших об отказе работать в Крыму, в китайской компании сделали вид, будто ничего такого не произошло, сотрудничество продолжается, но калитку для крымчан втихаря прикрыли, оставив кое-какие лазейки.

Почти два года для регистрации и прохождения платежей крымчане использовали всевозможные ухищрения, вроде умышленно ошибочного написания названия своих населённых пунктов, а то и указания местом жительства Краснодарский край.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как известно, для почтовых служб, включая «Почту России», главным ориентиром является почтовый индекс, указывающий на конкретное почтовое отделение, куда и будет доставлено отправление. Если адрес получателя на отправлении указан правильно, он получит свой заказ, какие бы странные город и область не были указаны отправителем.

Впрочем, на «Почте России» к подобным уловкам давно привыкли, так что большинство посылок с «Али» находили свой адресат.

Апофигеем всех этих обходных маневров стало внезапное возникновение загадочного, для непосвящённого, населённого пункта Щерук с крымскими улицами по ту сторону Керченского пролива, что расшифровывалось достаточно просто: надо было всего лишь набрать слово «Other» в русской раскладке клавиатуры, поскольку новый российский регион «Республика Крым» в опциях регистрации адреса на «Али» напрочь отсутствовал.

Так продолжалось где-то до августа 2016 года, когда Aliexpress вдруг возобновил работу с Крымом в практически нормальном режиме, не прибегая к дурацкому принципу «зачем просто, когда можно сложно».

По слухам, возобновление нормальной работы «Али» с Крымом было связано со звонками из республиканского Совмина чуть ли не самому основателю «Алибабы» Джеку Ма, обещавшему руководству РК, что торговая площадка скоро возобновит свою работу на полуострове.

Почти три года всё шло гладко. Крымчане заказывали на «Али» необходимые им товары, вступали в споры с продавцами, строчили отзывы, но со второй половины апреля 2019 года у большинства покупателей по необъяснимым причинам перестали проходить платежи в связи с некой ошибкой.

типичная картинка при попытке оплатить заказ на «Али» из Крыма

Куда хуже сложилась ситуация с уже оплаченными заказами. Кое-кто из продавцов, воспользовавшись переменой политики, перестал не только отсылать заказы, но и возвращать деньги за их отмену, включая некоторые московские магазины, работающие на китайской торговой площадке. Причём, эта неприятность коснулась не только новичков, но даже покупателей с высоким рейтингом, потративших в магазинах «Али» довольно крупные суммы денег.

И снова, как до 2016-го, крымчане принялись решать проблему лайфхаками. В ход пошли VPN, смена геолокации, указание материковых адресов и прямые контакты с продавцами с просьбами отправить заказ по реальному адресу. Появился даже бесплатный онлайн-сервис для заказов из Крыма с материковым IP, получающий прибыль путём возврата части денег с заработка продавца «Али».

Однако, несмотря на все ухищрения и советы бывалых, служба Алиэкспресс продолжает последовательно прихлопывать крымские аккаунты. Судя по всему, в китайском офисе компании всё-таки освоили систему российских почтовых индексов и узнали, что за странный город такой Щерук.

В настоящий момент прохождение платежа и выполнение крымского заказа на площадке Алиэкспресс является случайным явлением, так что рекомендуем не слушать советы отдельных счастливчиков, делящихся рецептами обхода китайских ограничений. Новые аккаунты, организованные по любым, ранее удачным рецептам, более не работают!

По некоторым данным, руководство «Али» всё-таки решило негласно примкнуть к санкциям против Крыма и даже организовало крупный офис по обнаружению и выпиливанию оставшихся или вновь возникающих крымских аккаунтов. Пишут даже, что жертвой этой безмолвной подлянки пал вышеупомянутый онлайн-сервис «Везуха», сданный китайцам какой-то инициативной «кастрюлей», не могущей кушать, пока крымчане скупаются в одном из крупнейших онлайн-магазинов.

Судя по реакции крымчан в соцсетях, прикрытие последних лазеек «Али» вызвало у них горькое разочарование. Китайская торговая онлайн-площадка хороша разнообразием цен и широким ассортиментом товаров, чего не скажешь о её конкурентах. Не говоря уже о том, что цены почти на всё в Крыму остаются заметно выше материковых, несмотря на неизменно бодрые рапорты правительства республики, что к очередной дате или открытию нового транспортного объекта расходы населения на товары первой необходимости обязательно снизятся.

Лишённые самым пакостным способом доступа к товарам массового потребления по разумным ценам в пещере «Алибабы», крымчане, мечут громы и молнии. Наиболее яростные требуют покарать вероломных китайцев и в ответ – тоже перекрыть им что-нибудь. Многие не понимают, зачем вообще нужны эти игры «умри – отомри – воскресни» торговому онлайн-гиганту, ведь на словах Китай весь из себя гордо-суверенный, но как только возникла призрачная угроза получить пинка с американского рынка, на первое место выходит прагматизм и предусмотрительность.

С сожалением приходится констатировать, что в случае с заколоченными для крымчан лазейками на «Алиэкспрессе», мы имеем дело с последствиями нешуточной торговой войны США и Китая, разразившейся с началом президентства Дональда Трампа. На кон поставлены многомиллиардные прибыли, на фоне которых бледнеет и теряется смысл работы китайской компании в Крыму.

В случае с «Али» или китайскими финансовыми организациями, примкнувшими к санкциям или ограничениям против России, речь идёт не о государственной политике, но о самодеятельности ряда частных компаний, желающих лишний раз не гневить наиболее выгодного заклятого партнёра КНР.

Alibaba Group с лёгкостью может пожертвовать маленьким крымским рынком, хотя для растущих магазинов этой торговой площадки потеря даже такой малости крайне нежелательна, хотя бы по имиджевым соображениям.

На другой чаше весов «Алибабы» разместился чертовски выгодный бизнес, который компания ведёт в США. Во-первых, с сентября 2014 года компания успешно размещает свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Достаточно упомянуть, что первое публичное предложение невероятно быстро привлекло рекордные $25 млрд. На фоне роста курса акций компании в конце января 2018 года цена за акцию достигла $200, а капитализация бизнес-группы составила $500 млрд.

Во-вторых, Alibaba Group создала прибыльную кинокомпанию Alibaba Pictures, дорвавшуюся до съёмок блокбастеров в содружестве с голливудскими кинокомпаниями категории «А».

С учётом печальной участи Huawei на американском рынке, «Али» вынужден играть по правилам США и Евросоюза, на которые приходится максимальная доля его оборота, и, следовательно, барышей. Поэтому политика компании строится таким образом, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и с Россией не рассориться – у нас, дескать, досадные неполадки с прохождением платежей из Крыма, но мы над этой проблемой работаем… Как говорится, бизнес и ничего личного.

Несмотря на то, что китайское правительство официально не присоединилось к западным санкциям против России и Крыма, а также неодобрительно относится к тем, кто их выполняет, ему приходится смотреть на фокусы своих бизнесменов сквозь пальцы, поскольку возникающие крупные неполадки в пробирной палатке, по-видимому, решаются в рабочем порядке на частых встречах Путина с председателем Си, а крымские неприятности с «Али» явно не заслуживают того, чтобы обсуждаться на самых верхах.

Скорее всего, «Али» в скором времени не станет возобновлять работу в Крыму, продолжая конопатить последние мышиные лазы и выпиливать оставшихся обладателей наиболее изощрённых крымских аккаунтов. Крымчанам волей-неволей придётся обратить своё внимание на конкурентов «Али», продолжающих работать с покупателями полуострова и в меньшей степени зависимых от американцев.

На сегодняшний день таковыми являются онлайн-магазины Gearbest, JD, Banggood, TinyDeal и некоторые другие. Интересно, что в настройках адреса получателя магазина Banggood Республика Крым отсутствует, зато есть Севастополь.

альтернативы

Также хочется напомнить жаждущим покарать китайцев, что они и не обязаны торговать в Крыму в то время, когда на полуостров шестой год упорно не желают идти работать главные российские банки, сотовые операторы и крупные торговые сети, а депутаты Госдумы с регулярностью, ставшей обыденной, проваливают голосование за проект закона, предусматривающего уголовное наказание за исполнение западных санкций.

В совокупности, весь этот саботаж называется – подрывом российского суверенитета над Крымом, а ликвидация этого вопиющего безобразия является гораздо более важной задачей, чем возвращение «Алиэкспресса» на крымский рынок.

китайский склад отправки товаров