Алиев – бандеровцам: Никогда не соглашайтесь на потерю Новороссии и Крыма, готовьтесь их захватить, как мы Карабах

Михаил Рябов.  
19.07.2025 20:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1454
 
Азербайджан, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Азербайджанский президент Ильхам Алиев посоветовал Украине никогда не соглашаться на потерю земель, занятых Россией.

Об этом он сказал на медиа-форуме в Карабахе, отвечая на вопрос украинского экстремиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев посоветовал Украине никогда не соглашаться на потерю земель, занятых Россией....

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«Мы с восхищением наблюдали в Украине, как Азербайджан возвращал под вашим руководством свою землю, свою территорию. Это для нас очень воодушевляющий пример. Украинцы благодарны, что вы неоднократно публично высказывали поддержку территориальной целостности Украины. Уже много лет мы живем в условиях тяжелейшей войны, когда на карте существование украинского государства. Что бы вы могли посоветовать?» – спросил Гордон.

«Никогда не соглашаться на оккупацию. Это главный совет», – сказал Алиев.

После чего пустился в воспоминания, как под руководством его отца Азербайджан, проиграв первую войну за Карабах, нарастил экономику и модернизировал армию, которой впоследствии удалось захватить непризнанную республику.

«Мы все жили тем, чтобы вернуть наши исконные территории», – сказал Алиев.

Он добавил, что посредники, в числе которых были Россия, а также западные страны, долго убеждали Баку отказаться от планов захвата Карабаха и сохранить статус-кво.

«Высокомерные нравоучения смириться с реалиями… Хорошо – тогда мы создадим новые реалии, а вы будете с ними смиряться. Так и случилось», – сказал Алиев.

«Никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности», – добавил он еще раз, а Гордон расплылся в довольной улыбке.

Алиев уточнил, что на посту президента ждал захвата Карабаха 17 лет. По его словам, если бы не было уверенности в успехе военных действий, «ждали бы еще 17 лет», однако от претензий на территории бы не отказались.

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