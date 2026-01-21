Алиев хочет под американским зонтиком навредить России и Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Белый дом «офисом №1 в мире», похвалив его за якобы достигнутое примирение с Арменией.
Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы положили конец этой войне в офисе №1 в мире. Мы не должны полагаться на международные институты. Но я не пессимистичен. Если вы будете соблюдать свои национальные интересы, вы сможете добиться успеха», – сказал Алиев.
Он похвастался, что Азербайджан под кураторством США инвестирует в Грузию и пропускает товары из России в Армению, однако рассчитывает создать альтернативный грузинскому маршруту и направленный против интересов России транзитный коридор в Европу.
«Мы создадим новый транспортный коридор, идущий из Азии через Каспий, Азербайджан, Армению, Нахичевань и Турцию. И далее в Европу – в дополнение к существующим коридорам через Грузию», – сказал Алиев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: