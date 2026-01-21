Алиев хочет под американским зонтиком навредить России и Грузии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Белый дом «офисом №1 в мире», похвалив его за якобы достигнутое примирение с Арменией.

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы положили конец этой войне в офисе №1 в мире. Мы не должны полагаться на международные институты. Но я не пессимистичен. Если вы будете соблюдать свои национальные интересы, вы сможете добиться успеха», – сказал Алиев.

Он похвастался, что Азербайджан под кураторством США инвестирует в Грузию и пропускает товары из России в Армению, однако рассчитывает создать альтернативный грузинскому маршруту и направленный против интересов России транзитный коридор в Европу.