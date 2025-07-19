Алиев хочет занять европейский рынок газа, откуда вытесняют Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне многочисленных санкций против поставок из России, азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил ЕС вкладываться в новые маршруты поставок газа из его страны в Западную Европу.

Об этом Алиев сказал сегодня, отвечая на вопрос западного журналиста на медиа-форуме в Карабахе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы знаем, что Европе нужно больше газа из Азербайджана», – сказал Алиев, добавив, что уже сейчас половина экспорта Баку приходится на ЕС.

Он призвал Запад вкладываться в строительство новых маршрутов поставок.

Алиев отметил, что партнерству с Баку и ЕС благоприятствует «диверсифицированная внешняя политика» Азербайджан, а также стабильность, которая якобы наступила в регионе после занятия Карабаха азербайджанской армией.