Алиев хочет занять европейский рынок газа, откуда вытесняют Россию

Михаил Рябов.  
19.07.2025 19:55
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, ЕС, Энергетика


На фоне многочисленных санкций против поставок из России, азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил ЕС вкладываться в новые маршруты поставок газа из его страны в Западную Европу.

Об этом Алиев сказал сегодня, отвечая на вопрос западного журналиста на медиа-форуме в Карабахе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне многочисленных санкций против поставок из России, азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил ЕС...

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«Мы знаем, что Европе нужно больше газа из Азербайджана», – сказал Алиев, добавив, что уже сейчас половина экспорта Баку приходится на ЕС.

Он призвал Запад вкладываться в строительство новых маршрутов поставок.

Алиев отметил, что партнерству с Баку и ЕС благоприятствует «диверсифицированная внешняя политика» Азербайджан, а также стабильность, которая якобы наступила в регионе после занятия Карабаха азербайджанской армией.

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