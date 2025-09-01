Алиев перед Китаем запретил себе мириться c Путиным

Елена Острякова.  
01.09.2025 15:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 979
 
Азербайджан, Дзен, Политика, Русофобия


На общей фотографии из Китая, где проходит саммит ШОС, заметно, что среди гостей присутствует и президента Азербайджана Ильхам Алиев. Его, видимо, специально расставили подальше от Владимира Путина, учитывая обострение отношений между Баку и Москвой.

Более того, буквально накануне саммита Алиев дал оскорбительное антироссийское интервью, в очередной раз поддержал бандеровскую Украину, а также заявил, что СССР «оккупировал» Азербайджан. На это обострение перед поездкой в Китай Алиев шёл осознанно, считает бежавший в США бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус.

На общей фотографии из Китая, где проходит саммит ШОС, заметно, что среди гостей присутствует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Естественно, президент Азербайджана публично очертил эти границы: даже если мы завтра с президентом России встретимся, за эти границы я не позволю никому переступать. Посмотрим, во что это выльется. Но даже если будут соблюдены какие-то приличия (мы видим тенденцию)…, какая бы встреча там ни произошла, наша историческая память никуда не ушла», – сказал Юнус в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман.

Юнус уточнил: «историческая память» Азербайджана подразумевает, что Россия должна «покаяться».

«Если россияне не покаются не только перед Азербайджаном, а перед всеми теми, которых они со времен Российской Империи и СССР довели до этой ситуации, они не будут воспринимаемы не только цивилизованным миром, но и своими соседями», – угрожал русофоб.

 

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить