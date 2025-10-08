Алиев переоценил свои силы и пошел на попятную – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Звонок президента Азербайджана российскому лидеру Владимиру Путину, который произошел накануне, – это не просто повод поздравить главу РФ с днем рождения, а и свидетельство того, что официальный Баку после нескольких месяцев непрямого противостояния вынужден пойти на попятную.

Об этом в эфире видеоблога RUSARM INFO заявил российский политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия включила ряд мер по давлению на Азербайджан. Эти меры были не публичные, но, тем не менее, весьма эффективны. И в рамках этого противостояния Азербайджан начал терять деньги, начал терять прибыль. И очевидно, что именно это является причиной того, что сейчас можно расценивать поступок президента Азербайджана как шаг к примирению между нашими странами. Он первый позвонил, он поздравил президента России с днем рождения…», – отметил эксперт.