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20.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Турция, Украина
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Алиев поймёт сам: Шойгу спокойным тоном вынес грозное предупреждение Байдену, Эрдогану и Зеленскому

Новости Украины

Россия вынуждена наращивать боевые возможности войск Южного военного округа в ответ на провокации США и НАТО в воздушном пространстве и акватории Черного моря, роста напряженности со стороны Украины, а также стран Ближнего Востока и Закавказья.

Об этом на заседании Коллегии Министерства обороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остаётся сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России.

Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.
Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», – заявил Шойгу.

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