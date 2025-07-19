Алиев собрал прессу в Карабахе и похвалился, что разрушил «чертово логово сепаратистов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня собрал прессу на медиа-форум в Карабахе. Мероприятие проходило в конференц-зале, который был построен на месте бывшего парламента непризнанной республики.

Алиев похвалился, что «парламент сепаратистов» был разрушен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.