Алиев собрал прессу в Карабахе и похвалился, что разрушил «чертово логово сепаратистов»
Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня собрал прессу на медиа-форум в Карабахе. Мероприятие проходило в конференц-зале, который был построен на месте бывшего парламента непризнанной республики.
Алиев похвалился, что «парламент сепаратистов» был разрушен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время оккупации на этом самом месте сепаратистами было построено здание, которое они назвали парламентом. В один из первых приездов сюда мы приняли решение совершенно правильно это чертово логово разрушить и на его месте построили такой прекрасный конгресс-холл, который принимает глав государств, а рядом строится гостиница…
Площадь перед конгресс-центром названа площадью Победы. В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области, которое было центром сепаратизма, будет располагаться музей победы», – сказал Алиев.
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