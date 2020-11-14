Алиев угодил в ловушку Кремля – киевские СМИ

14.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киев недоумевают, почему азербайджанская армия остановила наступление в Нагорном Карабахе, не захватила его столицу Степанакерт, а согласилась на мирное соглашение, заключенное при посредничестве Москвы.

Об этом, в частности, пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье отмечается, что если для Еревана данное соглашение – возможность удержаться на краю пропасти, то мотивы Баку вызывают вопросы.

«Почему азербайджанское руководство решило подписывать соглашение, когда полная победа казалось такой близкой? Ведь позиции Баку на переговорах были бы куда сильнее, захвати он Степанакерт. Зачем Алиев вошел в ловушку, согласившись на присутствие российских миротворцев в Азербайджане, отправившихся в Нагорный Карабах, когда еще не успело затихнуть эхо ночных заявлений лидеров трех стран?

В Азербайджане хорошо помнят уроки присутствия российских «голубых касок» в Грузии. И понимают, что российский миротворческий контингент в Азербайджане – это рычаг давления на Баку. Вот эти факторы и заставляли до последнего сомневаться в реализуемости плана Кремля по направлению своего контингента в Карабах. Тем не менее Москве удалось продавить свой план и спасти союзника по ОДКБ, усилить влияние на Ереван и Баку, а также укрепить позиции на Южном Кавказе», – пишет издание.

Автор публикации считает, что у Москвы нашлись убедительные аргументы для Баку, но неизвестно какие именно.

«Какие аргументы привели россияне, убедившие азербайджанцев и турок? Перспективы растущего международного давления на Баку в случае дальнейшего продолжения военной операции в Карабахе? Компромат на семью Алиевых? Обещания поставок новых вооружений? Или угрозы прекратить импорт азербайджанских овощей и фруктов? Эксперты, с которыми я обсуждал ситуацию в Карабахе, затрудняются выдвинуть убедительные версии: пока катастрофически мало информации, чтобы ответить на вопрос «почему?», – резюмирует киевский журналист.

Напомним, что согласно подписанному при посредничестве Москвы соглашению между Баку и Ереваном, Азербайджан получает контроль за семью районами, которые с 1990-х годов находились под контролем Нагорного Карабаха. До 15 ноября Баку получит Кельбаджарский, 20 ноября – Агдамский, а 1 декабря – Лачинский район.

Кроме того, между противоборствующими сторонами встала российская бригада, ранее принуждавшая Грузию к миру. При этом статус Нагорного Карабаха в соглашении не оговаривался.