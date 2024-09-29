Алиса, но не из «Яндекса». У Шольца появилась неожиданная кандидатка в сменщицы
Алиса Вайдель должна стать кандидатом от «Альтернативы для Германии» на пост канцлера, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на несколько источников в этой немецкой ультраправой партии.
То, что сопредседатель партии Алиса Вайдель станет кандидатом от «АдГ» на пост канцлера, подтвердили и в партийном руководстве.
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Парламентские выборы в Германии, от которых будет зависеть, кто станет новым канцлером ФРГ, состоятся через год. Официальное выдвижение Вайдель должно произойти в начале декабря.
По информации журналистов, на этой неделе Вайдель встречалась с другим сопредседателем «АдГ» — Тино Хрупалла. По всей видимости, на этой встрече политики договорились, что представлять партию будет именно Вайдель.
Интересно, что возглавляющая партию, ратующую за «традиционные ценности», Алиса Вайдель ещё в 2017 году совершила каминг-аут и рассказала, что состоит в отношениях с кинопродюссером Сарой Боссард.
Несмотря на это, сопредседатель «АдГ» выступает против легализации однополых браков и считает, что детям в Германии не следует рассказывать о гомосексуальности до наступления половой зрелости.
Вайдель полагает, что Германия должна и дальше оставаться в ЕС, однако она призывала экономические слабые государства — такие, например, как Греция, — покинуть Евросоюз.
В июне этого года Вайдель выступила с речью перед примерно 600 делегатами на партийном съезде в Эссене. Как сообщал портал Tagesschau, по словам Вайдель, правящая коалиция «проводит политику против собственного народа», . результатом которой стала деиндустриализация Германии и миграционный кризис.
«Страна превратилась в пони-ферму. Федеральное правительство должно уйти в отставку и расчистить путь для новых выборов», – заявила тогда сопредседатель АдГ.
А еще Вайдель известна своими резкими украиноскептическими заявлениями и жестами. Так, когда глава Украины был в этом году с визитом в Берлине, Вайдель и Хрупалла – двое сопредседателей парламентской группы «Альтернатива для– демонстративно покинули зал заседаний бундестага, со словами «Отказываемся слушать говорящего в камуфляже».
Позже политики выпустили специальное заявление по Украине, в котором отказались считать Зеленского президентом.
«Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он находится на своем посту только как воюющий и просящий президент. Но Украине сейчас не нужен военный президент, ей нужен мирный президент, который готов вести переговоры, чтобы смерти прекратились и у страны появилось будущее», — отмечалось в документе.
Впрочем, справедливости ради, даже с учетом нынешнего роста рейтингов АжГ, шансы ее лидера занять пост канцлера ФРГ ничтожно малы – весь остальной политикум сделает все, чтобы этого не произошло. Ситуация тут во многом аналогична французской, где политикум, при всех раздирающих его противоречиях «дружит» против Марин Ле Пен.
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