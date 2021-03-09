Aljazeera: Россия сделала для ЦАР больше, чем Франция и Китай

09.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Ситуация в Центральноафриканской Республике за три года значительно улучшилась. Благодаря России, местное правительство успешно ведет борьбу с бандформированиями, сообщает Aljazeera.

Журналисты отметили, что за последние годы русским удалось сделать больше для этой страны, чем китайцам и французам за время всего противостояния. В материале описывают историю Российско-Центральноафриканского сотрудничества, начиная с 2016 года.

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Сообщается, что саммит «Россия-Африка» в 2019 году показал, насколько велико влияние Москвы на африканском континенте. Тогда появились первые сообщения в западной прессе о том, что интересы Франции в ЦАР оказались под угрозой. По словам журналистов, русским удалось объединить правительство с фракциями Селеки и другими, выступавшими против руководства страны группировками.

Помимо участия в политическом урегулировании, Россия содействует укреплению вооруженных сил страны. В ЦАР по согласованию с ООН поставляется военная техника и оружие. Российские инструкторы, которых некоторые СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», помогли повысить уровень боеготовности местных вооруженных сил. Некогда разрозненные отряды сейчас представляют из себя единую армию, готовую бороться с террористами.

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон раскритиковал международные организации за отсутствие политической воли и мужества. Он призвал к более активному участию России в решении проблем безопасности, как самого полезного партнера страны.

Правительственные силы ЦАР успешно ведут борьбу с действующими на территории государства бандформированиями. За прошедший месяц армии удалось освободить ряд ключевых населенных пунктов и транспортных магистралей.