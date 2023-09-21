Алкогольный батальон: капитан ВСУ жалуется, что на фронт бросают «синеву и банду черного бокала»

Анатолий Лапин.  
21.09.2023 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские военкоматы хватают на улицах и отправляют на фронт мужчин в возрасте, зачастую страдающих алкогольной зависимостью.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил командир минометной роты ВСУ, капитан 72-й бригады Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военкоматы хватают на улицах и отправляют на фронт мужчин в возрасте, зачастую страдающих...

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По словам Алымова, его кум недавно оказался среди таких призывников, которых во Львове загрузили в автобус и отправили в Харьков для слаживания.

«Он мне пишет: «Я в автобусе еду в Харьков». Где Львов, где Харьков, 1100 километров. Автобус «Neoplan» на польских бляхах, старший – подполковник, сержант и солдаты. И их везут в пехоту, в учебку в Харьков. Я говорю, а с кем ты едешь, ты же видишь? 45 человек, из них, говорит, человек 10 вменяемые, нормальные, а остальные – алкотреш-банда. Я это называю «банда черного бокала», синева, просто синева. И их уже везут в пехоту. Я говорю: «А возраст?». В среднем 40 лет, пару до 30-35, а так 40 – 40+», – жалуется Алымов.

Он добавил, что часто такие возрастные солдаты не могут выполнить боевые задачи и гибнут.

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