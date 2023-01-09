Алкснис – «господам-миротворцам»: «В случае поражения России, отвечать будем все»

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Крайне наивно слышать мнения призывающих «дать заднюю» и вернуть Украине Донбасс и Крым, чтобы «спасти» Россию, которая уже приговорена к разделу в случае капитуляции в любом масштабе.

Об этом в эфире канала «Спец» заявил бывший депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поражение на Украине будет означать смертный приговор России. Россию будут делить. Но пока украинские вожди делят её в виде торта, они будут и реально делить. И те, кто сегодня выступает: «ну, давайте завязывать, хватит уже, да, мы слабы, мы не можем, поэтому на любых условиях подписываем мирное соглашение, даже уходим из Крыма, из Донбасса», уважаемые господа-миротворцы, это не спасёт Россию! Это наоборот подбросит энергии и духа уничтожать Россию до конца», – отметил он.

«Это поражение коснётся каждого, в том числе, и тех людей, которые говорят, что надо завязывать с войной. Нет, не получится, все мы будем отвечать за эту войну в случае поражения, и все будем расплачиваться. И в итоге мы лишимся нашей страны, тысячелетней России», – заключил Алкснис.