Алкснис: Хамство Киева достало западные элиты
Хамское поведение засевших в Киеве бандеровцев уже сильно раздражает западных покровителей.
Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина сейчас занимает то место, которое вечно занимала Польша, даже в худшем, гипертрофированном виде. Потому что у Украины совершенно запредельные амбиции, отсутствие всяких рамок и тормозов, полное отсутствие чувства благодарности.
Киев стал очень сильно раздражать мир, особенно людей, которые интересуются политикой, которые вовлечены в политический процесс. Их уже сейчас поддерживают, потому что нет вариантов как вывернуться из ситуации с наименьшими потерями», – сказала обозреватель.
Она подчеркнула, что как только появится политическая возможность, страны западного блока с радостью припомнят Украине и потраченные средства, и хамское поведение киевской верхушки.
«Как только появится какой-то вариант – Украину ждут очень печальные события. Её кинут. Причём в качестве расплаты за хамство Украине предстоит пережить крайне неприятные меры.
Я думаю, Запад не забудет такое поведение. Украина умудрилась за этот год создать для себя очень специфическую репутацию», – добавила Алкснис.
Спасибо!
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