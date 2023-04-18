Алкснис: Хамство Киева достало западные элиты

Владимир Гладков.  
18.04.2023 09:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1257
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Хамское поведение засевших в Киеве бандеровцев уже сильно раздражает западных покровителей.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хамское поведение засевших в Киеве бандеровцев уже сильно раздражает западных покровителей. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украина сейчас занимает то место, которое вечно занимала Польша, даже в худшем, гипертрофированном виде. Потому что у Украины совершенно запредельные амбиции, отсутствие всяких рамок и тормозов, полное отсутствие чувства благодарности.

Киев стал очень сильно раздражать мир, особенно людей, которые интересуются политикой, которые вовлечены в политический процесс. Их уже сейчас поддерживают, потому что нет вариантов как вывернуться из ситуации с наименьшими потерями», – сказала обозреватель.

Она подчеркнула, что как только появится политическая возможность, страны западного блока с радостью припомнят Украине и потраченные средства, и хамское поведение киевской верхушки.

«Как только появится какой-то вариант – Украину ждут очень печальные события. Её кинут. Причём в качестве расплаты за хамство Украине предстоит пережить крайне неприятные меры.

Я думаю, Запад не забудет такое поведение. Украина умудрилась за этот год создать для себя очень специфическую репутацию», – добавила Алкснис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть