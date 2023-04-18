Хамское поведение засевших в Киеве бандеровцев уже сильно раздражает западных покровителей.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас занимает то место, которое вечно занимала Польша, даже в худшем, гипертрофированном виде. Потому что у Украины совершенно запредельные амбиции, отсутствие всяких рамок и тормозов, полное отсутствие чувства благодарности.

Киев стал очень сильно раздражать мир, особенно людей, которые интересуются политикой, которые вовлечены в политический процесс. Их уже сейчас поддерживают, потому что нет вариантов как вывернуться из ситуации с наименьшими потерями», – сказала обозреватель.