Алкснис: мобилизационный потенциал Украины подходит к концу

Владимир Гладков.  
16.01.2023 17:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Военные и небоевые потери Украины столь огромны, что она способна поставить под ружьё ещё не больше трёхсот тысяч человек.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные и небоевые потери Украины столь огромны, что она способна поставить под ружьё ещё...

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«Мобилизационный потенциал Украины большой, но не чрезмерно. В 2021 году по оценке Всемирного банка на Украине проживало почти 44 миллиона человек. При этом всем понятно, что стольких там давно нет. Хорошо, если было 30 миллионов до 24 февраля.

При этом мобилизационный потенциал страны, при масштабных боевых действиях, оценивается от десяти до двадцати процентов населения. Но двадцать – это вообще самый край. Если считать двадцать процентов от 44 миллионов – это почти 9 миллионов человек. Гигантская цифра», – сказала она.

Однако, по мнению Алкснис, Украина реально в состоянии наскрести только двести-триста тысяч человек, после чего НАТО придётся воевать напрямую или сдавать позиции.

«Но те эксперты, которых я читала, говорят, что реальный мобилизационный потенциал на Украине – 2 миллиона человек. Не больше. При этом уже убито более ста тысяч человек. В несколько раз больше раненых и попавших в плен. Плюс люди разбегаются. В совокупности они уже потеряли, может быть, под миллион людей, которых можно было мобилизовать. При этом это наиболее мотивированные, подготовленные.

Они ещё могут собрать двести-триста тысяч. Всё. Дальше Западу придётся решать эту проблему. Они буквально за один год в значительной степени истощили мобилизационный потенциал Украины. А задачу-то они не решили», – резюмировала эксперт.

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