Алкснис: Москва запустила процесс ухода Лукашенко

15.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва медленно, но уверенно воплощает в жизнь план по Белоруссии, в ходе которого после конституционной реформы предусмотрен уход президента Александра Лукашенко, смена правительства и одновременно запуск процесса настоящей интеграции с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва сделала ставку на реформу конституционную. И то, что пока не так идёт, для неё проблемой не является – ничто не идёт всегда «так». Я думаю, Москва настроилась на тяжелый процесс давления на Белоруссию, чтобы добиться реальных изменений. Поэтому она отдаёт себе отчёт, что всё будет долго, медленно и печально, но это никак не сказывается на том, что говорит Лавров, Москва взяла курс на это и она будет это продавливать. Безусловно, она будет делать это подковёрно, и открыто не вмешиваясь.

Чтобы реализовать то, что хочет Москва, суть чего сводится к конституционным реформам, в ходе которых Лукашенко уходит, приходит на его место новый человек, и одновременно запускается процесс интеграции с Россией. Вот это масштабная дорожная карта.

То есть, основные векторные точки. Но для того, чтобы это заработало, есть промежуточные точки, в рамках их нужно, чтобы протесты успокоились постепенно», – заявила Алкснис

«Радикализация работает против протестов, потому что радикалы всегда сужают свою базу общественной поддержки. Радикалов поддерживает меньше общество. Общественная поддержка начинает таять, чем более резкие лозунги выдвигаются политиками, тем меньше у них поддержка. Это общее правило. Тем более, если параллельно идет закручивание гаек со стороны государства. Это прописные истины политики», – подчеркнула эксперт.

По её словам, уже видно, что идёт затухание протестов.

«Для Москвы затухание значит, что пока ситуация движется в нужное русло. Я уверена, что Москва готова к многократным срывам, но не первый раз. Ни одна такая инициатива, будь то мирные переговоры или что-то ещё, никогда с первой попытки ничего не получается. Но постепенно, то есть, Москва настроена на долгий процесс конституционной реформы в Белоруссии. И утихание уличных протестов для неё является частью необходимых условий для этого. И из Москвы видно затихание этих уличных протестов», – заключила Алкснис.