Алкснис о блокаде Калининграда: «Политико-экономического пути нет. Остается только»

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Приказав Литве ввести экономическую блокаду Калининградской области, Запад в лице ЕС и НАТО снова создаёт предвоенную ситуацию 1939 года.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спец» заявил российский политик Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он скептически прокомментировал звучащие призывы и обещания дать болезненный ответ Литве, указав на то, что уже второй месяц слышит угрозы со стороны российских политиков нанести удары по центрам принятия решений на Украине, но ничего не происходит.

«Я уверен, что сейчас даже самые громкие заявления, что мы в ответ на блокаду примем радикальные ответные меры… а ничего не будет. Мы утрёмся, каким-то образом наладим морские переправы, паромы будем из Питера гонять. А реально, мне кажется, не пойдём мы на обострение с Литвой, то есть с НАТО и ЕС», – сказал Алкснис.

Он уверен, что цель данного демарша – спровоцировать в Калининграде сепаратистские настроения.

«Если жизненный уровень будет падать, и социальная обстановка в Калининградской области ухудшится, так значит надо отказываться от этой «большой земли», а рядом есть Польша, куда они ездят чаще, чем в Москву, потому что проще в Варшаву или даже в Берлин добраться. Поэтому может подумать о какой-то балтийской республике и прочее. И это опасное явление, на которое в ЕС и НАТО рассчитывают», – объяснил эксперт.

При этом по его словам, фактически предпринимать что-то в ответ уже поздно, этого надо было не допускать, когда Литва вступала в ЕС и НАТО, и Россия не стала настаивать разного рода территориальных нюансах при пересмотре документов.

«Сейчас цена этих ответных мер возрастает многократно», – говорит политик.

Он напомнил ситуацию, в которой оказалась Германия, когда в результате Версальского договора потеряла доступ в Восточную Пруссию и требовала Данцигский коридор.

«Сегодня НАТО, ЕС и США снова создают предвоенную ситуацию 1939 года. Потому что в конце концов это может быть той спичкой, которая подожжёт мир на земле. А если тем более они ещё устроят морскую блокаду, думаю, у них такие возможности есть, то это действительно будет повод для удара, для прорыва этой блокады военными способами. А это мировая война», – считает Алкснис.

На вопрос, можно ли экономически повлиять на Литву, политик ответил отрицательно.

«Уже нет. Мы, по сути, бессильны экономическими и политическими методами заставить Литву отказаться от этих очень опасных планов. Вопрос: что делать? А остался только один шаг – военным путём. А военный путь – это Литва, статья 5, и наши военные действия будут означать вступление в войну с НАТО. Что скажет руководство – не знаю. Но в этой создавшейся ситуации виноваты, в первую очередь, мы сами», – заключил политик.