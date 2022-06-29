Алкснис объяснила, почему несостоятельны слухи о «военном мятеже» в РФ после СВО

29.06.2022  18:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Сформированные в ходе СВО военные элиты не пойдут в политику, а составят новый формат российской армии для более серьёзных сражений.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сформированные в ходе СВО военные элиты не пойдут в политику, а составят новый формат...

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«Уже говорят на нашем телевидении – ребята вернутся с фронта, вы понимаете, что у них другое мышление, а здесь они увидят «вот это», вы не боитесь? Там дальше идёт чуть ли не силовая смена и не военный мятеж», – сообщила ведущая.

«На Украине сейчас куётся новый формат российской армии. В России никогда армия не была политической силой. Это замечательно, нам в этом смысле очень сильно повезло. Армия выполняет там очень важную роль новые стратегии, новые тактики, там тестируется вооружение. В ближайшие годы миру придётся беспрерывно воевать, и Россия там набирает фантастический опыт.

Там куются новые кадры, которые будут служить России ещё десятилетия. Это будет огромный запас – и прочности, и очень важных ресурсов, и потенциала. Но при этом рассматривать этих людей, рассматривать эту силу, что она превратится в политическую, я не верю. Это про другое. Не надо притягивать политику везде», – возразила Алкснис.

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