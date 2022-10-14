Алкснис объяснила, почему Путин «цацкается» с Эрдоганом

На фоне общих геополитических событий Россия менее всего заинтересована, чтобы к власти в Турции пришёл американский ставленник, в результате чего вспыхнет весь Ближний Восток и зальёт кровью половину Земного шара.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция – очень важная страна, не только как наша соседка, и она таковой останется при любых раскладах. При этом у Эрдогана крайне сложное положение. У Турции очень серьёзные проблемы с экономикой, у Эрдогана в следующем году выборы, и у него очень нехорошо с рейтингом. Причём, его основной конкурент – абсолютная американская креатура. Если он придёт к власти, проблема даже не столько в том, что он порушит всё, что налажено, это ещё ладно, но Турция может взорваться изнутри. Сейчас экономика Турции держится, потому что Эрдоган её держит в шпагате, на ниточках растянулся, в том числе, потому что Россия даёт деньги. Я видела список, чем Россия подкармливает турецкую экономику – вплоть до того, что какие-то транши обеспечиваются, чтобы её удержать. Потому что, если приходит ставленник США, всё это посыплется. Это плохо для нас, но в первую очередь, полыхнёт вся Турция», – сказала Алкснис.

«И полыхнёт весь Ближний Восток», – отметила модератор канала.

«Всё полыхнёт… Турция очень важна для удержания стабильности. Как ни крути, но мы выстроили треугольник Москва-Анкара-Тегеран, уже более сложная фигура складывается. То есть весь Ближний Восток взорвать элементарно. Это фитили, и спички у Штатов», – согласилась эксперт.

Она обратила внимание на то, сколько встреч российское руководство провело буквально за последние недели.

«Путин не вылезает из переговоров с представителями этих регионов, он – то в Питере, то в Астане, то в Самарканде, то к нам кто-то едет беспрерывно. Потому что все понимают, что американцы для решения своих проблем – подожгут, точно подожгут. А для этого нужно создать такую плотную сетку договорённостей, чтобы противостоять этому. Между нами всеми могут быть огромные противоречия, но мы все заинтересованы, чтобы их решать между собой, а не чтобы этот регион просто взорвался и залил кровью себя и заодно половину земного шара», – подчеркнула Алкснис.

Она добавила, что именно поэтому России приходится буквально «цацкаться» с турецким президентом, несмотря на все его «заморочки».

«Соответственно, Россия крайне заинтересована в том, чтобы у власти в Турции оставался Эрдоган. При всех своих заморочках, при всём его авантюризме, мании величия, неоосманизме, пантюркизме и так далее. Это неважно. Он лучше, чем если на его место придёт американский ставленник. Потому что понятно, что Америка не будет давать деньги. У неё просто физически нет ресурсов, чтобы удержать такую страну от падения в социально-экономическую, а за ней и в военно-политическую пропасть. А значит, думаю, что наши будут, с одной стороны, поддерживать Эрдогана, договариваться с ним сколько можно. С одной стороны, разумеется, мы будем отстаивать свои интересы и будем его продавливать, но с другой – люди удивляются, почему мы с ним цацкаемся? Да потому и цацкаемся. Потому что, если вместо него приходит ставленник США, плохо будет абсолютно всем, в первую очередь, самой Турции», – заключила обозреватель.