Алкснис: Российское ТВ допускает серьезную ошибку и деморализует население

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России пора менять статус спецоперации, и недавние события в Брянской области – прекрасный тому повод и доказательство.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, полковник в отставке Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Алксниса, также речь может идти об объявлении военного положения в стране.

«То, что произошло в Брянской области – акция украинской стороны создала «casus belli», повод к войне, дала повод к ужесточению позиции России в этом конфликте. Действительно, пришла пора уже менять статус специальной военной операции и называть это другими словами, как это идет в наших руководящих документах, наших законах. Давать соответствующие определения этому статусу. Я очень надеюсь, что мы, – хотелось бы пораньше, – этот статус специальной военной операции отменили и заменили его на более соответствующий тому, что там происходит», – заявил Алкснис.

Он также согласился с тезисом телеведущей о том, что такой статус потребует введения в стране военного положения:

«Это неизбежно, ведь как бы там ни было – пройдите по Москве, да и по любому другому городу России, населенному пункту, – что там существует впечатление, что Россия участвует в боевых действиях? Этого нет. То, что наши федеральные каналы, на мой взгляд, совершают очень серьезную ошибку, которые проводят кампанию деморализации нашего населения, которые не создают у людей ощущения, что сегодня на дворе ситуация военная, что сегодня нашим лозунгом должен быть: «Все для фронта, все для победы». А вместо этого наше население успокаивают, что все идет по плану, все хорошо, все нормально, потерпите месяц-другой и мы пойдем парадом победы по Крещатику. Нельзя этого допускать».