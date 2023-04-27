Алкснис: Такими темпами с Артёмовском наши будут в Киеве через 63 года
Бывший депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис разразился критическим выступлением в адрес ЧВК «Вагнер», выразив неудовольствие по поводу низких темпов продвижения бойцов в Артёмовске/Бахмуте.
«В связи с активной рекламной кампанией по поводу огромных успехов ЧВК «Вагнер», которая единственная ведет успешные боевые действия в ходе СВО, решил вспомнить школьную арифметику.
В настоящее время сформировано общественное мнение, что именно «Вагнер» последняя надежда нашего отечества. Поскольку другие части и подразделения российской армии якобы просто отсиживаются в окопах
И вот что показала занимательная арифметика по результатам успешного развития наступательных действий ЧВК «Вагнер» за полгода «мясных штурмов» в Артемовске.
Площадь города 74 кв.км. Если предположить, что это круг, то радиус такого круга по известной формуле составляет 4,85 км, округлим до 5 км. Достоверно известно об освобождении восточной и центральной части города. Т.е. за полгода атак в лоб (182 дня) «Вагнер» продвигался по 25 метров в сутки. Задам провокационный вопрос:
«Неужели это можно считать успешным развитием наступательных действий?».
От Артемовска до Киева по прямой 577км. При «успешных наступательных действиях» ЧВК «Вагнер» с темпом наступления по 25 метров в сутки через 23 тысяч дней или 63 года он, наконец, дойдет до столицы Украины и в Киеве по этому поводу состоится парад Победы», – язвительно комментирует Алкснис в своем блоге.
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Впрочем, похоже, критик Алкснис не допускает, что целью действий ЧВК в Артемовске может быть не быстрое наступление, а уничтожение сил ВСУ, пользуясь политической ситуацией, когда режим Владимира Зеленского ради обещания не сдавать ни одного крупного города бросает на держание Бахмута новые и новые подкрепления.
«У подразделений ВСУ в Бахмуте катастрофические потери в живой силе. Так из 500 военнослужащих, вошедших в Бахмут в составе 347 батальона 127 бригады теробороны, пало под напором сил подразделений ЧВК «Вагнер» и ВС РФ – 440 боевиков.
В одной из рот 129 бригады теробороны ВСУ из 60 человек личного состава в живых сегодня 8 покалеченных укровояк», – приводит такие данные военкор Андрей Руденко, работающий на Донбассе.
А телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает, что за полгода боев за Артемовск/Бахмут уничтожены «22 бригады ВСУ, а некоторые подразделения по 2-3 раза».
Спасибо!
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