Алкснис: Запад уже в открытую говорит о расчленении России на 20 кусков

Ситуация вокруг Украины приобретает характер, угрожающий будущему самой России.

Об этом в интервью «Спец» заявил экс-депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже в открытую наши заклятые партнеры, или враги, они говорят, что впереди деколонизация России, ее демилитаризация. То есть, уже обсуждаются планы раздела России на двадцать независимых государств.

Если кто-то думает, что это паранойя, что я из пальца высасываю это – вы почитайте, солидные люди, западные политики всерьез обсуждают эту проблему. Пусть он даже экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал, заявляет, что надо проводить деколонизацию России и нельзя допускать тех ошибок, как в 91-м году, когда мы не добили Советский Союз, и он воскрес в виде Российской Федерации.

А у нас царит кругом благодушное настроение – «все хорошо, все нормально, что-то происходит на Украине, это мелочи».

Так вот. Я хочу еще раз сказать, что пора, наконец, избавляться от всех этих шапкозакидательских настроений. Уже идет не отнюдь специальная военная операция, а идет Отечественная война 2022-го года. И наша судьба, судьба России. Практически от каждого гражданина России зависит, будет победа на Украине достигнута или нет», – сказал Алкснис.