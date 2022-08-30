«Алла Борисовна, собирай Галкину паёк и гони его на передовую!» – Кеосаян

30.08.2022  20:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ни талант, ни возраст, ни бесспорные государственные заслуги не могут быть оправданием дезертирства или предательства со стороны представителей российской эстрады.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кинорежиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни талант, ни возраст, ни бесспорные государственные заслуги не могут быть оправданием дезертирства или...

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«Всем людям, которые поняли, что они никому на хрен не нужны ни в Латвии, ни в Грузии, ни в Австрии, и хотят опять жить дальше, ребята, открыто – никаких репрессий. Сбиваетесь в военные бригады, и ни день, ни неделя, нет. Тут месяц-два. Если не побьют военнослужащие за прошлые «подвиги» и позволят выступать перед ними на передовой – стихи, скетчи.

Ваня (Бежавший из России после начала спецоперации шоумен Иван Ургант – ред.), скетчи, ты же шутник, вперёд, шути. Алла Борисовна, собрала Галкина в дорогу (ну, если не посадят, потому что там уголовка) – и вперёд на передовую и сама тоже бы неплохо спеть, что-нибудь. Потому что талант и большие годы заслуг никак не являются оправданием ни дезертирства, ни предательств», – объяснил Кеосаян.

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