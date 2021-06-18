Алла Бут намерена бороться за освобождение мужа с помощью лучших адвокатов США

18.06.2021, Москва, Максим Никифоров

Алла Бут обсуждает интересы своего мужа с американскими адвокатами. Об этом стало известно из достоверных источников, подробности пока не разглашаются. По ее словам, семья обрела надежду после заявления Владимира Путина о компромиссах, которые могут быть реализованы Россией и США в вопросе обмена заключенными.

«То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов — это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен», — рассказала журналистам супруга Виктора Бута.

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Также женщина поблагодарила экс-судью Ширу Шейндлин, которая в прошлом назвала приговор Буту «чрезмерным» и выступила за обмен россиянина на американца Пола Уилана, заключенного в РФ.

Российского предпринимателя приговорили к 25 годам заключения в 2012 году. С момента его ареста в Таиланде прошло почти 13 лет. В США его экстрадировали 11 лет назад.

То, что тайское правительство тогда поступило вопреки собственному мнению, отмечали многие. На власти Таиланда оказывалось серьезное давление со стороны США. Десять лет назад в российском МИДе ситуацию назвали нерациональной.

«Вопреки двум решениям уголовного суда Таиланда, признавшего вину Бута недоказанной, этого гражданина Российской Федерации после более двух лет содержания в таиландской тюрьме выдали американским правоохранительным органам. Эти действия, по информации таиландских СМИ, произведены с одобрения правительства Таиланда. С точки зрения закона, произошедшее не может иметь рационального объяснения и оправдания», — заявили тогда в дипломатическом ведомстве.