Алла Бут рассказала об изменениях в команде юристов своего мужа

20.07.2021, Москва, Иван Добровольский

Фирма Reed Smith LLP вошла в команду адвокатов, защищающих интересы россиянина Виктора Бута в США.

Бут отбывает 25-летнее заключение в американской тюрьме. Его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. О том, что одна из старейших и крупнейших юридических фирм США Reed Smith LLP вошла в команду юристов Бута, сообщила его жена.

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“Виктор прислал подписанные документы из тюрьмы, куда ему их направляли почтой, а вчера на них была поставлена подпись одного из партнеров фирмы”, — отметила она.

Интересы Виктора Бута также продолжит защищать нью-йоркский адвокат Стив Зиссу. Россиянина арестовали в Таиланде в 2008 году. Позже его вывезли в США. В 2012 году Бута признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Россиянин опровергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции. Однако позже решения судов первой инстанции отменили.

Российские дипломаты ранее встретились с Виктором Бутом. Они заявили, что продолжат отстаивать интересы соотечественника, следует из сообщения посольства России в США в соцсети Facebook. Дипломаты приехали к Буту для оказания консульско-правового содействия.

Напомним, Reed Smith стала известна благодаря судебным разбирательствам между российской компанией «Конкорд» и Соединенными Штатами. В 2018 году представители компании обратились за помощью в Reed Smith из-за голословных обвинений в свой адрес. Позднее Министерство юстиции США сняло все обвинения, не найдя каких-либо доказательств.