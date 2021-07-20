20.07.2021, Москва, Иван Добровольский
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол, США
Просмотров:

Алла Бут рассказала об изменениях в команде юристов своего мужа

Фирма Reed Smith LLP вошла в команду адвокатов, защищающих интересы россиянина Виктора Бута в...

Фирма Reed Smith LLP вошла в команду адвокатов, защищающих интересы россиянина Виктора Бута в США.

Бут отбывает 25-летнее заключение в американской тюрьме. Его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. О том, что одна из старейших и крупнейших юридических фирм США Reed Smith LLP вошла в команду юристов Бута, сообщила его жена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


“Виктор прислал подписанные документы из тюрьмы, куда ему их направляли почтой, а вчера на них была поставлена подпись одного из партнеров фирмы”, — отметила она.

Интересы Виктора Бута также продолжит защищать нью-йоркский адвокат Стив Зиссу. Россиянина арестовали в Таиланде в 2008 году. Позже его вывезли в США. В 2012 году Бута признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Россиянин опровергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции. Однако позже решения судов первой инстанции отменили.

Российские дипломаты ранее встретились с Виктором Бутом. Они заявили, что продолжат отстаивать интересы соотечественника, следует из сообщения посольства России в США в соцсети Facebook. Дипломаты приехали к Буту для оказания консульско-правового содействия.

Напомним, Reed Smith стала известна благодаря судебным разбирательствам между российской компанией «Конкорд» и Соединенными Штатами. В 2018 году представители компании обратились за помощью в Reed Smith из-за голословных обвинений в свой адрес. Позднее Министерство юстиции США сняло все обвинения, не найдя каких-либо доказательств.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть