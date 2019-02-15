15.02.2019, Киев, Галина Шершнева

«Бабушка российской эстрады» Алла Пугачева поддерживает Украину в ее конфликте с Россией. Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был бы счастлив сделать с ней интервью. Она великая. Но я думаю, что из-за ситуации с Россией и Украиной сейчас это невозможно. Я абсолютно уверен, что она на стороне Украины. Я попробую. Но их же потом травить будут в России, если они дадут мне интервью. Я понимаю это и не хочу подставлять людей. Но я предприму эту попытку», – сказал Гордон.

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По его словам, у него сорвалось порядка 100 интервью из-за конфликта России и Украины. При этом пропагандист выступает за запрет въезда на Украину российских деятелей культуры.

«Тех, которые в издевательском тоне высказывались об Украине, стреляли в сторону наших военных, подписывали письма о том, что «Крым наш», приезжали в Крым, зная, что это можно делать только с территории Украины. Если Крым ваш, не зарабатывайте деньги на нашей территории. Макаревич, Гребенщиков, Ахеджакова, другие уважаемые мной деятели российской культуры не ездят в Крым. Или въезжают с территории Украины», – сказал Гордон.

Он рассказал историю «очень большой «звезды» российской культуры» – человека, который хотел проведать свою недвижимость на полуострове, но боялся попасть на сайт «Миротворец». Гордон свел этого россиянина с одиозным соратником главы МВД Украины Антоном Геращенко и организовал въезд в Крым через Херсонскую область.

«Крым – это Украина, кто подзабыл. Не расслабляйте булки, потому что будете за это наказаны: и исторически, и соответственно», – пригрозил Гордон.