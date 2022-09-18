Алле Пугачевой предрекают окончательное бегство из России

Новости Украины

Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин внесен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц-иностранных агентов. Там заявили, что Галкин получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Сам муж певицы опубликовал в зарубежной соцсети опровержение, будто никаких денег с Украины он уже 10 лет не получал.

«Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, я это делаю абсолютно искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачиваются у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как шутил раньше над политиками нашими, так и продолжаю шутить — и считаю это нормальным правом на труд. Так же, как и у меня есть право на свободу слова, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Иноагентом себя не считаю», — сказал Галкин.

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Заявление он использовал как повод прорекламировать свои концерты в Литве. Запись Галкин сопроводил обязательным с точки зрения российского законодательства уведомлением о том, что он внесен в реестр иноагентов.

«Вот так некогда популярный в народе исполнитель, завсегдатай главного канала страны, со скоростью ракеты упал на самое дно. Стоило только ему открыть рот и начать говорить то, что заложили в западных сценариях. Так разозлить русский народ! Да, на это действительно нужен талант. Статус иноагента – это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России. Спасибо спецоперации за то, что лёд тронулся, и процесс очищения страны от предателей начался!» – прокомментировал новость в своем ТГ-канале лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Политолог Марат Баширов считает, что статус Галкина не отразится на его жене Алле Пугачевой, которая недавно объявила о своем возвращении в Россию из Израиля, куда они с Галкиным сбежали сразу же после начала СВО.

«Разлучили Галкина и Пугачеву. Он – иноагент, и дорога на ТВ ему закрыта, а Алла – ещё нет, может петь и дальше в Кремле», – написал Баширов.

Пугачева выполнила свое обещание, данное журналистам, и вернулась к началу учебного года, чтобы их с Галкиным дети пошли в школу в Москве. Однако муж Пугачевой утверждает, что делает с ними «домашку», находясь за границей.

«Друзья, я тут, и со мной все в порядке. Вроде бы в школу не хожу, но как будто учусь вместе с детьми. Суета, сборы, кружки, домашки. Одним словом – сентябрь. Школьные годы, конечно, чудесные, но устают от учебного процесса не только дети, но и их родители», – написал Галкин в соцсети 13 сентября.

Правда, этот текст предварял рекламу онлайн-мероприятия по педагогике. Чего только не наврешь ради денег. Ранее Галкин рекламировал онлайн-школу, в которой занимаются его дети.

По слухам, Пугачева приехала в Москву, чтобы оговорить условия возвращения своего мужа, который отметился целой серией антироссийских выступлений на заграничных сценах и в интернете. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил недавно, что «Галкину с нами не по пути в отличие от Пугачевой».

Так что вполне может статься, певица отправится обратно в за рубеж, где ее муж сделает с детьми «домашку». Еще в апреле поступала информация, что они подыскивали подходящую школу в Израиле.

Либеральная среда между тем генерирует скорбь и возмущение.

«Никакой Галкин ни иноагент – ну хотя бы потому что он не политик», – написал политолог Аббас Галлямов.

«Есть такая наивная версия, что страна так любит Аллу Пугачеву, стоит ее всерьез оскорбить, и народ пойдет с вилами на Кремль. Я вспомнила, как второй муж Орбакайте, чеченец, отнимал у Кристины сына Дени, и Пугачева ничего не смогла сделать. Чеченское лобби оказалось сильнее ее всенародной славы. А помните, как Симоньян проходилась по Галкину и Пугачевой, разгоняя про его ориентацию и ее возраст. И тоже ничего, Киркоров там что-то слабо вякнул в защиту, за что еще долго отрабатывал поддержкой войны и прочего Крыма. А когда они уехали в Израиль, весь федеральный эфир разливался мерзостями. И тоже все как-то пропустили мимо ушей. Теперь объявили иноагентом Максима. И ясно, что Пугачева окончательно уедет, и детей заберет, осталось, думаю, решить имущественные вопросы. Была примадонна, стала жена иноагента. Ничего святого», – возмущается бежавшая за рубеж ведущая телеканала-иноагента Анна Монгайт.